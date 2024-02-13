В Минобороны рассказали о работе "Солнцепеков" при помощи беспилотников

Расчеты огнеметных систем выполняют задачи по уничтожению укрепленных долговременных опорных пунктов, позиций и блиндажей с бронетехникой ВСУ

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Контроль и корректировка целей, при работе тяжелых огнеметных систем (ТОС) "Солнцепек" осуществляется при помощи беспилотных летательных аппаратов. В целом, расчеты выполняют задачи по уничтожению укрепленных долговременных опорных пунктов, позиций и блиндажей с бронетехникой Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению укрепленных долговременных опорных пунктов, позиций и блиндажей с бронетехникой ВСУ, поражению живой силы. Контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" предназначена также для огневой поддержки пехоты и танков, поражения открытых и закрытых огневых позиций в различных видах оборонительного и наступательного боя, а также для вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств противника.

"После выполнения боевой задачи расчеты ТОС-1А "Солнцепек" в кратчайшее время проводят смену боевых позиций и оперативно перезаряжают установки", - отметили в сообщении.