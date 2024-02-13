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ТАСС

В СБ заявили, что конфликт на Украине выгоден для ВПК западных стран, в том числе США

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Рашид Нургалиев
Рашид Нургалиев.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Первый замсекретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев отметил, что конфликт открыл перед Соединенными Штатами и Англией перспективу многомиллиардных заказов для военно-промышленного комплекса

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Запад получает выгоду от происходящего на Украине, в том числе для своего военно-промышленного комплекса (ВПК), заявил первый замсекретаря Совета безопасности (СБ) РФ Рашид Нургалиев в интервью aif.ru.

"Для Запада и прежде всего для англосаксов такая ситуация выгодна. Нынешний конфликт открыл перед США и Англией перспективу многомиллиардных заказов для военно-промышленного комплекса. Более того, они, на мой взгляд, заинтересованы в максимальном разрушении Украины, поскольку промышленные гиганты уже выстроились в очередь для получения госзаказов на восстановление инфраструктуры этой страны", - сказал Нургалиев.

При этом, отметил он, "доведенных до нищеты украинцев Запад готов насильно гнать на убой ради достижения своих целей по ослаблению России". 

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Великобритания
Россия
США
Украина
Персоны
Нургалиев Рашид
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