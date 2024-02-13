Депутат Рады раскритиковал заседания по военной помощи Киеву в формате Рамштайн

Максим Бужанский назвал это странным форматом, когда вопрос поставок оружия решается вот "поквартально в буквальном смысле, а не глобально исходя из задач и ситуации"

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Максим Бужанский выразил недовольство тем, что западные партнеры регулярно проводят заседания контактной группы по военному содействию Киеву в формате Рамштайн вместо того, чтобы выделить Украине всю помощь сразу.

"Странный формат, когда вопрос поставок оружия решается вот так, поквартально в буквальном смысле, а не глобально исходя из задач и ситуации", - написал он в Telegram-канале.

Очередное заседание в формате Рамштайн запланировано на 14 февраля. "А министр обороны США [Ллойд Остин] снова в больнице и, очевидно, не сможет присутствовать", - добавил Бужанский.

Ранее в Пентагоне сообщили, что Остин помещен в отделение интенсивной терапии центра Уолтера Рида из-за проблем с мочевым пузырем. В декабре 2023 года у министра обороны диагностировали рак простаты, 1 января его госпитализировали из-за возникших осложнений и прооперировали.

В формате Рамштайн представители 50 государств, оказывающих военную поддержку Украине, регулярно встречаются на военно-воздушной базе США в одноименном городе в германской федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Украинские власти постоянно призывают западных партнеров передать военную помощь, периодически критикуя их за промедление и недостаточность поставок. Такими обвинениями Киев также пытался оправдать провал контрнаступления, однако чиновники НАТО заявляли, что Украине было передано все необходимое.