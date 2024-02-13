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ТАСС

Депутат Рады раскритиковал заседания по военной помощи Киеву в формате Рамштайн

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Руководство НАТО на базе «Рамштайн» слушает видеовыступление президента Украины Зеленского. Фото Reuters
Руководство НАТО на базе «Рамштайн» слушает видеовыступление президента Украины Зеленского. Фото Reuters.

Максим Бужанский назвал это странным форматом, когда вопрос поставок оружия решается вот "поквартально в буквальном смысле, а не глобально исходя из задач и ситуации"

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Максим Бужанский выразил недовольство тем, что западные партнеры регулярно проводят заседания контактной группы по военному содействию Киеву в формате Рамштайн вместо того, чтобы выделить Украине всю помощь сразу.

"Странный формат, когда вопрос поставок оружия решается вот так, поквартально в буквальном смысле, а не глобально исходя из задач и ситуации", - написал он в Telegram-канале.

Очередное заседание в формате Рамштайн запланировано на 14 февраля. "А министр обороны США [Ллойд Остин] снова в больнице и, очевидно, не сможет присутствовать", - добавил Бужанский.

Ранее в Пентагоне сообщили, что Остин помещен в отделение интенсивной терапии центра Уолтера Рида из-за проблем с мочевым пузырем. В декабре 2023 года у министра обороны диагностировали рак простаты, 1 января его госпитализировали из-за возникших осложнений и прооперировали.

В формате Рамштайн представители 50 государств, оказывающих военную поддержку Украине, регулярно встречаются на военно-воздушной базе США в одноименном городе в германской федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Украинские власти постоянно призывают западных партнеров передать военную помощь, периодически критикуя их за промедление и недостаточность поставок. Такими обвинениями Киев также пытался оправдать провал контрнаступления, однако чиновники НАТО заявляли, что Украине было передано все необходимое. 

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