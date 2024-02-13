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ТАСС

Расчеты ракетных комплексов "Искандер-М" Балтфлота "нанесли" контрудары по "противнику"

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Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М»
Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Орлов

К учениям привлекли до 100 военнослужащих и около 10 единиц военной и специальной техники

КАЛИНИНГРАД, 12 февраля. /ТАСС/. Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" Балтийского флота в ходе учений отработали нанесение контрударов по позициям противника, - сообщила пресс-служба флота. В маневрах на территории Калининградской области было задействовано около 100 военнослужащих и порядка 10 единиц военной и специальной техники.

"Расчеты ОТРК "Искандер-М" армейского корпуса Балтийского флота, получив приказ нанести контрудар по позициям "противника", провели электронные пуски ракет. По данным объективного контроля цели были поражены. Чтобы не допустить повторного нападения "неприятеля" ракетчики оперативно сменили позицию, став недоступными для противоборствующей стороны", - рассказали в пресс-службе.

В рамках учений, к которым было привлечено до 100 военнослужащих и около 10 единиц военной и специальной техники ракетного соединения армейского корпуса , подразделения ракетчиков отражали внезапное нападение диверсионно-разведывательных групп, а на пути следования в назначенный район стрельб, преодолевали сложные, специально созданные искусственные, а также естественные препятствия на местности.

"Задачи учения решены в полном объеме, расчеты ОТРК "Искандер-М подтвердили готовность к действиям в условиях реального боя", - отметили в пресс-службе флота.

Оперативно-тактические мобильные ракетные комплексы "Искандер-М" предназначены для уничтожения ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, командных пунктов и узлов связи, а также самолетов, вертолетов на аэродроме на расстоянии до 500 км. 

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