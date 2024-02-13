Глава Rheinmetall намерен нарастить выпуск снарядов до 700 тыс. в год к 2025 году

Армин Паппергер отметил, что до этого времени Украина продолжит оставаться зависимой от американских запасов

БЕРЛИН, 12 февраля. /ТАСС/. Оборонный концерн Rheinmetall намерен к 2025 году нарастить производственные мощности по выпуску артиллерийских снарядов до 700 тыс. единиц в год. Об этом заявил глава концерна Армин Паппергер в интервью газете Handelsblatt.

"Мы удваиваем или даже утраиваем на отдельных предприятиях мощности по производству пороха, который необходим, в частности, для [производства] зарядов артиллерийских снарядов", - сказал он. По словам Паппергера, концерн планирует ежегодно производить до 700 тыс. снарядов к 2025 году. До этого времени Украина продолжит оставаться зависимой от американских запасов, отметил он.

Ранее в понедельник телеканал NTV информировал, что сотни людей вышли на демонстрацию против строительства оружейного завода Rheinmetall в федеральной земле Нижняя Саксония. По данным телеканала, фермерам на тракторах и пешим демонстрантам удалось перекрыть подъездные пути к населенному пункту Унтерлюс, куда на церемонию закладки первого камня на месте строительства предприятия должны были прибыть федеральный канцлер Олаф Шольц и министр обороны ФРГ Борис Писториус.

В июле германские СМИ сообщали, что Rheinmetall извлекает значительную выгоду из конфликта на Украине и ожидает в ближайшие годы двузначного роста оборота. По данным газеты Welt, этот концерн в 2022 году получил на 18% больше заказов, чем в 2021 году.