Войти
ТАСС

Глава Rheinmetall намерен нарастить выпуск снарядов до 700 тыс. в год к 2025 году

119
0
0
Председатель германской группы Rheinmetall AG Армин Паппергер на фоне опытного образца танка Rheinmetall KF51 Panther
Председатель германской группы Rheinmetall AG Армин Паппергер на фоне опытного образца танка Rheinmetall KF51 Panther.
Источник изображения: DPA

Армин Паппергер отметил, что до этого времени Украина продолжит оставаться зависимой от американских запасов

БЕРЛИН, 12 февраля. /ТАСС/. Оборонный концерн Rheinmetall намерен к 2025 году нарастить производственные мощности по выпуску артиллерийских снарядов до 700 тыс. единиц в год. Об этом заявил глава концерна Армин Паппергер в интервью газете Handelsblatt.

"Мы удваиваем или даже утраиваем на отдельных предприятиях мощности по производству пороха, который необходим, в частности, для [производства] зарядов артиллерийских снарядов", - сказал он. По словам Паппергера, концерн планирует ежегодно производить до 700 тыс. снарядов к 2025 году. До этого времени Украина продолжит оставаться зависимой от американских запасов, отметил он.

Ранее в понедельник телеканал NTV информировал, что сотни людей вышли на демонстрацию против строительства оружейного завода Rheinmetall в федеральной земле Нижняя Саксония. По данным телеканала, фермерам на тракторах и пешим демонстрантам удалось перекрыть подъездные пути к населенному пункту Унтерлюс, куда на церемонию закладки первого камня на месте строительства предприятия должны были прибыть федеральный канцлер Олаф Шольц и министр обороны ФРГ Борис Писториус.

В июле германские СМИ сообщали, что Rheinmetall извлекает значительную выгоду из конфликта на Украине и ожидает в ближайшие годы двузначного роста оборота. По данным газеты Welt, этот концерн в 2022 году получил на 18% больше заказов, чем в 2021 году. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Компании
Rheinmetall
Похожие новости
31.08.2023
СМИ: дорогостоящие германские танки Leopard оказались уязвимыми перед вооружениями РФ
17.07.2023
"В НАТО от этого устали". Киев подставил своих западных союзников
19.06.2023
В Иране посчитали потери Украины от "контрнаступа" за неделю. Итоги ужасают
07.06.2023
Германия поставит ВС Украины ББМ BATT UMG, а не БТР "Фукс"
31.01.2023
Rheinmetall планирует значительно расширить производство боеприпасов
15.04.2014
России могут запретить участвовать в выставке вооружений в Париже
09.07.2012
В Жуковском было на что посмотреть
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.02 00:44
  • 59147
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.02 23:05
  • 0
Об очередном переделе мира.
  • 12.02 21:41
  • 1
НАТО повышает оперативную готовность в Северной Европе
  • 12.02 17:48
  • 11
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 12.02 14:05
  • 1
Александр Лукашенко: «Мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку!»
  • 12.02 03:00
  • 1
В США придумали способ одному оператору управлять сотней дронов одновременно
  • 11.02 18:34
  • 1
На российском предприятии ВПК в Удмуртии произошел взрыв во время испытаний
  • 11.02 09:59
  • 17
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 11.02 07:40
  • 1233
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 10.02 22:07
  • 401
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 09.02 21:40
  • 0
О влиянии искусственного интеллекта на ход боевых действий
  • 09.02 15:19
  • 0
Снова наступаем на одни и те же грабли
  • 09.02 12:01
  • 6
Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США
  • 09.02 06:30
  • 2
Новый украинский «стратегический» ударный БПЛА Shoolika mk6 протестировали в ВСУ
  • 09.02 02:07
  • 1
General Atomics показала новый разведывательный беспилотник XQ-67A