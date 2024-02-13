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ТАСС

Генерал ВСУ в отставке заявил, что военные возмущены увольнением Залужного

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Сергей Кривонос
Сергей Кривонос.
Источник изображения: Mykola Lazarenko, Ukrainian Presidential Press Service/Pool Photo via AP

Сергей Кривонос отметил, что украинские военнослужащие отреагировали на перестановки "плохо и очень резко"

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Решение руководства страны об увольнении главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного возмутило военнослужащих украинской армии. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

По его словам, военнослужащие отреагировали на перестановки "плохо и очень резко". "Военные понимают реалии и почему сняли Залужного. Они также понимают, что замена Залужного на [Александра] Сырского - это всего-навсего попытка отбелить власть, отвлечь внимание", - сказал он в эфире телеканала "Прямой".

Кривонос подчеркнул, что власть пытается сбросить с себя ответственность за мобилизацию на военных, но совершенно не занимается переводом экономики на военные рельсы. "У Сырского меньше популярность, меньше восприятие, много непосредственно [в его адрес] негатива. Что касается нашей обороноспособности, ничего не изменилось", - резюмировал он.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский снял Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, а Сергея Шапталу - с поста начальника Генштаба ВСУ. Вместо Залужного главкомом стал экс-командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский, а место Шапталы занял Анатолий Баргилевич - бывший командующий Силами территориальной обороны ВСУ. Затем Зеленский назначил заместителей главнокомандующего ВСУ и заместителей начальника Генштаба. Также свои должности потеряли командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев, причем он признался, что узнал о своей отставке из СМИ. С должности командующего Десантно-штурмовыми войсками был уволен Максим Миргородский.

Зеленский назначил Александра Павлюка командующим Сухопутными войсками, Юрия Содоля - командующим объединенными силами ВСУ, Игоря Скибюка - командующим Десантно-штурмовыми войсками, Игоря Плахуту - командующим Силами территориальной обороны. Кадровые перестановки президент мотивировал "стагнацией ВСУ на фронте и необходимостью перезагрузки генералитета".

В украинских и зарубежных СМИ уже несколько месяцев дискутировалась тема возможной отставки Залужного. Некоторые аналитики высказывали предположение, что Зеленский воспринимает ставшего популярным генерала как вероятного политического соперника. В украинских соцсетях решение главы государства было встречено критикой, а преемника Залужного на посту главкома ВСУ Сырского обвиняют в неудачах под Артемовском (украинское название - Бахмут) и понесенных там больших потерях. 

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Страны
Украина
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