Опубликованы кадры перехвата ВСУ дрона-камикадзе «Герань-2» предположительно при помощи ракетного комплекса VAMPIRE

Источник изображения: topwar.ru

В сети появились кадры перехвата боевиками киевского режима одного из российских дронов-камикадзе "Герань-2", летевших в направлении объектов ВСУ в Одесской области.

Опубликованные противником кадры примечательны тем, что на них предположительно запечатлено первое подтверждение использования ВСУ одного из поставленных США многоцелевых легких ракетных комплексов VAMPIRE.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Американская ракетная установка VAMPIRE может применяться против малогабаритных воздушных целей и легкой наземной техники. Система может устанавливаться на шасси пикапа, его боеприпасы наводятся по лазерному лучу.

Аббревиатура VAMPIRE расшифровывается как Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment (что примерно означает "Модульное ракетное оборудование, которое может размещаться на стандартных транспортных поддонах и не зависящее от вида транспортного средства"). Как следует из названия, этот легкий ракетный комплекс представляет собой модульную систему, которую можно применять, установив практически на любые транспортные средства. В первую очередь, изготовителем предполагается установка системы VAMPIRE на шасси пикапов. Модульная система обеспечивает вариативность комплектации в зависимости от конкретной боевой задачи.

Стандартная комплектация ракетного комплекса VAMPIRE включает в себя оптико-электронную станцию с широким диапазоном частот обнаружения, а также несколькими камерами, которые передают изображение в высоком разрешении. Для поражения целей комплекс VAMPIRE применяет ракеты Hydra 70 с лазерным наведением, способные поражать маломаневренные воздушные цели или легко бронированную технику в радиусе до пяти километров.

Недостатками VAMPIRE является способность поражать исключительно находящиеся в зоне прямой видимости цели, зону поражения, не превышающую пять километров, а также низкая эффективность при плохих погодных условиях.