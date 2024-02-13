Войти
Военное обозрение

Опубликованы кадры перехвата ВСУ дрона-камикадзе «Герань-2» предположительно при помощи ракетного комплекса VAMPIRE

123
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В сети появились кадры перехвата боевиками киевского режима одного из российских дронов-камикадзе "Герань-2", летевших в направлении объектов ВСУ в Одесской области.

Опубликованные противником кадры примечательны тем, что на них предположительно запечатлено первое подтверждение использования ВСУ одного из поставленных США многоцелевых легких ракетных комплексов VAMPIRE.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Американская ракетная установка VAMPIRE может применяться против малогабаритных воздушных целей и легкой наземной техники. Система может устанавливаться на шасси пикапа, его боеприпасы наводятся по лазерному лучу.

Аббревиатура VAMPIRE расшифровывается как Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment (что примерно означает "Модульное ракетное оборудование, которое может размещаться на стандартных транспортных поддонах и не зависящее от вида транспортного средства"). Как следует из названия, этот легкий ракетный комплекс представляет собой модульную систему, которую можно применять, установив практически на любые транспортные средства. В первую очередь, изготовителем предполагается установка системы VAMPIRE на шасси пикапов. Модульная система обеспечивает вариативность комплектации в зависимости от конкретной боевой задачи.

Стандартная комплектация ракетного комплекса VAMPIRE включает в себя оптико-электронную станцию с широким диапазоном частот обнаружения, а также несколькими камерами, которые передают изображение в высоком разрешении. Для поражения целей комплекс VAMPIRE применяет ракеты Hydra 70 с лазерным наведением, способные поражать маломаневренные воздушные цели или легко бронированную технику в радиусе до пяти километров.

Недостатками VAMPIRE является способность поражать исключительно находящиеся в зоне прямой видимости цели, зону поражения, не превышающую пять километров, а также низкая эффективность при плохих погодных условиях.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Hydra-70
Град РСЗО
Похожие новости
31.07.2023
«Все попытки контрнаступления остановлены»
07.11.2022
«Основа для победы». Закроют ли американские "Вампиры" небо Украины
21.02.2022
На свой маневр: как прошли плановые учения вооруженных сил
28.09.2020
Демонстрация боевой машины пехоты KF41 Lynx в Венгрии
02.06.2020
HYDRA 70: $3,4 млрд на 70-летние ракеты
02.04.2019
Оружие с мощью стихии. Чем конструктор Макаровец стал известен на весь мир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.02 00:44
  • 59147
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.02 23:05
  • 0
Об очередном переделе мира.
  • 12.02 21:41
  • 1
НАТО повышает оперативную готовность в Северной Европе
  • 12.02 17:48
  • 11
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 12.02 14:05
  • 1
Александр Лукашенко: «Мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку!»
  • 12.02 03:00
  • 1
В США придумали способ одному оператору управлять сотней дронов одновременно
  • 11.02 18:34
  • 1
На российском предприятии ВПК в Удмуртии произошел взрыв во время испытаний
  • 11.02 09:59
  • 17
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 11.02 07:40
  • 1233
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 10.02 22:07
  • 401
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 09.02 21:40
  • 0
О влиянии искусственного интеллекта на ход боевых действий
  • 09.02 15:19
  • 0
Снова наступаем на одни и те же грабли
  • 09.02 12:01
  • 6
Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США
  • 09.02 06:30
  • 2
Новый украинский «стратегический» ударный БПЛА Shoolika mk6 протестировали в ВСУ
  • 09.02 02:07
  • 1
General Atomics показала новый разведывательный беспилотник XQ-67A