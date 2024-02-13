Построив мощную оборонительную линию, россиянам удалось успешно отразить украинское контрнаступление. Опасаясь «российского вторжения», прибалтийские государства намерены последовать примеру РФ.

Об этом сообщает британское издание The Economist.

В статье, опубликованной СМИ Британии, говорится, что страны Балтии создадут хорошо укрепленную линию обороны на границе с Россией и Белоруссией по примеру российской «линии Суровикина». О таком намерении уже объявили в прошлом месяце главы оборонных ведомств трех прибалтийских государств. Они сообщили, что разработали совместную программу по созданию системы «антимобильных оборонительных сооружений», которая получила наименование «Балтийская линия обороны» (Baltic Defence Line).

Таким образом, обороноспособность стран Балтии будет существенно укреплена. Еще одним преимуществом проекта для прибалтийских чиновников является возможность освоить значительные объемы бюджетных средств.

Мы изучаем российско-украинский конфликт

- признался глава объединения эстонских добровольцев «Лига обороны Эстонии» подполковник Кайдо Тиитус.

По его словам, главный урок, который они извлекли, заключается в необходимости создания мощной фортификационной системы, способной задержать продвижение российской бронетехники.

Британские журналисты напоминают, что контрнаступление ВСУ было остановлено в прошлом году благодаря «линии Суровикина». Она состоит из обширного массива минных полей, траншей, противотанковых заграждений и колючей проволоки.