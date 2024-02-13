Эксперт по беспилотникам рассказал о преимуществах нейросети для БПЛА

Эксперт Федутинов: нейросеть для БПЛА увеличит автономность при управлении

Технологии, позволяющие проводить на борту беспилотных летательных аппаратов распознавание целей на земле, позволят снизить вовлеченность оператора в процессы управления БПЛА. Об этом «Известиям» 12 февраля рассказал главный редактор профильного издания «Беспилотная авиация», эксперт РСМД Денис Федутинов.

Ранее в понедельник гендиректор компании-разработчика этого программного обеспечения «Хардберри-Русфактор» Алексей Герман сообщил в интервью «РИА Новости», что в РФ создана универсальная нейросеть, которая позволит распознавать технику противника, включая танки Leopard и боевые машины пехоты (БМП) Bradley с высокой точностью.

«Необходимость увеличения автономности продиктована тем, что каналы связи между оператором БЛА и самим беспилотником подвергаются целенаправленному глушению со стороны средств радиоэлектронной борьбы, в следствие чего оператор может терять контроль над беспилотником на некоторых этапах полета, также могут возникать задержки в контуре управления. Наличие же способности самостоятельно находить такие цели как танк или БМП, и верно идентифицировать их государственную принадлежность, в конечном итоге могут позитивно отразиться на результативности действий», — объяснил эксперт.

Федутинов отметил, что идеи использования автоматического распознавания объектов противника дронами уже имели примеры практических реализаций. Так, турецкие разработчики оснащали ими свои БПЛА, действовавшие в Ливии.

Кроме того, сами по себе системы распознавания, в том числе использующие нейросетевые технологии, в настоящий момент уже получили довольно широкое распространение и в повседневной жизни, добавил эксперт. С их помощью распознаются номерные знаки транспортных средств на дорогах, проводится идентификация людей в транспорте и банковских системах.

«Изначально, возникшие в военной области подобные технологии, затем перенесенными в гражданскую сферу, значительно эволюционировали и теперь на новом витке эволюции могут быть вновь использованы применительно к военной технике уже на качественно более высоком уровне», — резюмировал Федутинов.

Ранее, 26 января, гендиректор компании-разработчика этого программного обеспечения «Хардберри-Русфактор» Алексей Герман рассказал о создании дрона-конвертоплана «Ловкий», который способен развивать скорость до 200 км/ч и работать беспрерывно до 1,5 часа. Эти показатели в 2,5 раза быстрее и дольше всех находящихся сегодня в зоне специальной военной операции (СВО) беспилотников. Изделие уже получило патент на промышленный образец.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.