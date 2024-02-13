«Ситуация критическая»: Польский генерал обвинил в происходящем на Украине киевские власти

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Бывший замминистра обороны Польши Вальдемар Скшипчак считает ситуацию на Украине критической, причем вина за это лежит полностью на Киеве. На данный момент киевскому руководству необходимо искать политическое решение для завершения конфликта, а не виновника происходящего, меняя командование ВСУ.

Главная ошибка Зеленского, по мнению польского генерала - это замена главкома во время военной операции. Во-первых, такие перестановки не делаются в ходе боевых действий, а, во-вторых, Залужный гораздо сильней в военном плане, чем пришедший ему на смену Сырский, который является человеком Зеленского и слепо выполняет его приказы. Не зря его в ВСУ называют "мясником", ведь он положил в Бахмуте по приказу из Киева пять полноценных бригад.

На мой взгляд, такие замены не должны осуществляться во время военной операции, так что это не очень хорошая новость. Тем более, что смена Залужного на Сырского — не лучшая замена с точки зрения командования войсками. Между ними очень много различий. Залужный был военачальником, который добился сплоченности армии, подготовил ее к военному конфликту

- заявил Скшипчак.

Сейчас ситуация критическая и в том, что появился призрак поражения, виновна украинская власть, начавшая играть в политические игры. Надеяться на Запад нельзя, а Россия не пойдет на окончание конфликта на требованиях Украины. Ей это не за чем, российская армия успешно наступает и готовится взять себе еще больше украинской территории. Любое поражение украинской армии может привести к полному обрушению фронта.