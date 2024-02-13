«Под колпаком»: выяснилось, что спецслужбы шпионили за Моравецким с помощью израильской программы «Пегас»

Как только Матеуш Моравецкий оставил пост польского премьера, начали всплывать весьма скандальные истории, связанные с тем, что он длительное время фактически был под колпаком спецслужб.

Оказалось, что в бытность Моравецкого председателем польского правительства все его шаги в этой должности контролировались собственно польскими спецслужбами. Причём осуществлялось это через израильскую программу для слежки «Пегас».

Польские СМИ сообщают о том, что программный комплекс Pegasus позволял контролировать Моравецкого через учёт его активов – финансов, движимого и недвижимого имущества. Следили за Моравецким и в те моменты, когда он контактировал с польским агентством по материальным ресурсам. Сообщается, что продолжительность фактически прямого контроля действий польского премьера составила как минимум полтора года. И это только если говорить о шпионаже через систему «Пегас».

Можно предположить, что на протяжении всего премьерства Моравецкого тотально контролировали и американские спецслужбы с помощью систем слежки, о которых в своё время всему миру поведал Эдвард Сноуден, впоследствии вынужденный перебраться в Россию ввиду возникновения угрозы его жизни.

Напомним, что Моравецкого на посту премьера Польши сменил Дональд Туск. Вопрос слежки спецслужб и за этим чиновником вряд ли теряет свою актуальность.