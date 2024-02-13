Пашинян: «Мы не обсуждали и не обсуждаем членство Армении в НАТО»

Армянское руководство не рассматривает возможность вступления в Североатлантический альянс. Хотя у Армении есть партнерские контакты с НАТО.

Такое заявление сделал армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью британской газете The Telegraph.

Мы не обсуждали и не обсуждаем членство Армении в НАТО

- сказал он.

А партнерские связи Еревана с Североатлантическим альянсом, утверждает армянский премьер, не означают, что он стремится стать его членом.

Пашинян напомнил, что Армения входит в состав ОДКБ. Хотя в стране уже обсуждают возможность полного отказа Еревана от членства в каких-либо военно-политических объединениях. Поэтому вопрос о том, будет ли Армения оставаться в составе ОДКБ, является дискуссионным.

В Армении идут определенные дискуссии по поводу того, соответствует ли долгосрочным интересам Армении стратегия членства в альянсах

- заявил глава армянского правительства.

Пашинян также напомнил, что еще в начале российской спецоперации заявлял в беседе с американскими журналистами о своем отношении к ней. По его словам, в украинском вопросе Ереван и Москва не являются союзниками. При этом сотрудничество армянского государства с США и другими западными странами в сфере безопасности вовсе не направлено против России.

В конце прошлого года заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян говорил, что Ереван пока не ставит вопрос о своем выходе из ОДКБ. При этом он отметил, что по ряду вопросов у него есть разногласия с Москвой.