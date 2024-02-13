Два Ту-95МС ВКС РФ выполнили полет над акваториями Баренцева и Норвежского морей

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических войск (ВКС) РФ выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Об этом 12 февраля сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, продолжительность полета составила пять часов. Ракетоносцев сопровождали экипажи самолетов Су-35С. При этом на отдельных этапах маршрута сопровождали истребители иностранных государств.

«Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Он добавил, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.

Ранее, 10 февраля, два Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря вблизи западного побережья Аляски. Тогда продолжительность полета составила более семи часов.

7 февраля в Минобороны РФ сообщили, что два Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей. Его продолжительность составила около девяти часов. Истребительское сопровождение также обеспечивали экипажи Су-30СМ.

До этого, 6 февраля, два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых. Полет продолжался более 10 часов. Он был выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.