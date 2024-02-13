Норвегия намерена поставить ВС Украины дополнительные ЗРК NASAMS

ЦАМТО, 12 февраля. Минобороны Норвегии 9 февраля объявило, что правительство страны направило в парламент предложение приобрести у компании Kongsberg еще 10 пусковых установок и четыре центра управления огнем ЗРК NASAMS.

Это увеличит пакет компонентов ЗРК NASAMS, которые уже были безвозмездно переданы ВС Украины. Бюджет закупки составляет 3,45 млрд. норвежских крон (326 млн. долл.).

Как сообщал ЦАМТО, в случае одобрения парламентом, поставка станет четвертой передачей Норвегией компонентов ЗРК NASAMS Украине.

В марте 2023 года Норвегия впервые объявила, что совместно с США предоставит Украине две полные батареи ЗРК NASAMS в дополнение к двум, поставленным США в 2022 году. Министерство обороны США подтвердило, что передало два ЗРК NASAMS Украине в ноябре 2022 года.

В июле 2023 года в рамках помощи Норвегия обязалась передать ВСУ два дополнительных центра управления огнем, две пусковые установки и комплект запасных частей.

В декабре 2023 года Минобороны Норвегии сообщило, что передаст Украине дополнительные зенитные ракетные комплексы NASAMS на сумму 335 млн. норвежских крон (около 31 млн. долл.). Эта часть техники будет поставлена из числа находящейся на хранении ВС Норвегии. Кроме того, у производителя предполагалось заказать дополнительные системы для передачи в перспективе. В их число должны были войти восемь новых пусковых установок и четыре центра управления огнем на сумму около 2,3 млрд. норвежских крон. Судя по сообщению Минобороны Норвегии, пакет решено увеличить.