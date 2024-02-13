Абхазия отвергла соглашение с Росгвардией об охране порядка в республике

МВД Абхазии отказалось подписывать с Росгвардией соглашение об охране порядка

СУХУМ, 12 фев – РИА Новости. Глава МВД Абхазии Роберт Киут заявил, что министерство не будет подписывать с Росгвардией проект соглашения об охране правопорядка в республике, поскольку конституция запрещает передавать такие вопросы в ведение иностранных структур.

Проект, о котором идет речь, вызвал большой резонанс в абхазском обществе, в том числе среди оппозиции.

"Проект соглашения о сотрудничестве между Федеральной службой войск национальной гвардии РФ и МВД Республики Абхазия, в последние дни обсуждаемый в абхазском обществе, не подлежит подписанию", - сказал Киут.

По его словам, конституция и в целом законодательство республики не позволяют, "чтобы общественную безопасность и порядок в стране обеспечивали правоохранительные органы иностранного государства". Киут отметил, что в распоряжении МВД Абхазии и других ее силовых структур достаточно личного состава для охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом, контроля оборота оружия, охраны имущества физических и юридических лиц, частной охранной и детективной деятельности.

Министр добавил, что МВД Абхазии рассчитывает на развитие сотрудничества с МВД России и Росгвардией ради обмена опытом и повышения квалификации сотрудников органов внутренних дел республики.