Войти
РИА Новости

Абхазия отвергла соглашение с Росгвардией об охране порядка в республике

123
0
0
Автомобиль МВД Абхазии
Автомобиль МВД Абхазии.
Источник изображения: © Sputnik / Илона Хварцкия

МВД Абхазии отказалось подписывать с Росгвардией соглашение об охране порядка

СУХУМ, 12 фев – РИА Новости. Глава МВД Абхазии Роберт Киут заявил, что министерство не будет подписывать с Росгвардией проект соглашения об охране правопорядка в республике, поскольку конституция запрещает передавать такие вопросы в ведение иностранных структур.

Проект, о котором идет речь, вызвал большой резонанс в абхазском обществе, в том числе среди оппозиции.

"Проект соглашения о сотрудничестве между Федеральной службой войск национальной гвардии РФ и МВД Республики Абхазия, в последние дни обсуждаемый в абхазском обществе, не подлежит подписанию", - сказал Киут.

По его словам, конституция и в целом законодательство республики не позволяют, "чтобы общественную безопасность и порядок в стране обеспечивали правоохранительные органы иностранного государства". Киут отметил, что в распоряжении МВД Абхазии и других ее силовых структур достаточно личного состава для охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом, контроля оборота оружия, охраны имущества физических и юридических лиц, частной охранной и детективной деятельности.

Министр добавил, что МВД Абхазии рассчитывает на развитие сотрудничества с МВД России и Росгвардией ради обмена опытом и повышения квалификации сотрудников органов внутренних дел республики.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Абхазия
Россия
Компании
Росгвардия
Похожие новости
28.09.2020
Бой по новым правилам: что увидел президент на учениях «Кавказ-2020»
21.10.2019
Нужна ли Грузии новая война
22.05.2019
На форуме "Армия-2019" на юге России покажут 10 тыс. единиц вооружения и военной техники
22.05.2019
Более 10 тыс. единиц ВиВТ будет представлено на выставочных площадках МВТФ ЮВО
11.02.2019
Северный Кавказ: когда тыл становится фронтом
24.12.2018
Победа достается более… хитрому
03.08.2016
Своим путем по минному полю
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.02 00:44
  • 59147
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.02 23:05
  • 0
Об очередном переделе мира.
  • 12.02 21:41
  • 1
НАТО повышает оперативную готовность в Северной Европе
  • 12.02 17:48
  • 11
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 12.02 14:05
  • 1
Александр Лукашенко: «Мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку!»
  • 12.02 03:00
  • 1
В США придумали способ одному оператору управлять сотней дронов одновременно
  • 11.02 18:34
  • 1
На российском предприятии ВПК в Удмуртии произошел взрыв во время испытаний
  • 11.02 09:59
  • 17
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 11.02 07:40
  • 1233
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 10.02 22:07
  • 401
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 09.02 21:40
  • 0
О влиянии искусственного интеллекта на ход боевых действий
  • 09.02 15:19
  • 0
Снова наступаем на одни и те же грабли
  • 09.02 12:01
  • 6
Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США
  • 09.02 06:30
  • 2
Новый украинский «стратегический» ударный БПЛА Shoolika mk6 протестировали в ВСУ
  • 09.02 02:07
  • 1
General Atomics показала новый разведывательный беспилотник XQ-67A