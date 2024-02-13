В России запатентовали гибридный боеприпас, сочетающий в себе свойства самолёта и ракеты

Источник изображения: topwar.ru

В России запатентовали гибридный реактивный управляемый боеприпас, сочетающий в себе свойства самолета и ракеты. Соответствующий документ размещен на сайте входящего в состав Роспатента Федерального института промышленной собственности.

Согласно описанию, представленному разработчиком, данный гибридный боеприпас представляет собой выполненный по схеме "бесхвостка" корпус, стреловидные крылья с элевонами, одним вертикальным килем с рулями управления. Также в состав входит аккумулятор и система управления с модулем наведения на цель. Как следует из документа, боеприпас стартует с помощью одновременного запуска двигателей снарядов РСЗО и наводится на цель модулем самонаведения с возможной корректировкой от внешнего источника, например, разведывательного БПЛА.

Гибридный реактивный управляемый боеприпас сочетает в себе свойства самолета и ракеты (...) В нижней части корпуса закреплена арматура для крепления как минимум двух снарядов калибра 122 мм для РСЗО (...) Обеспечивается возможность полета боеприпаса на низкой высоте, повторяя складки местности, с управлением по высоте и направлению для нанесения точечных ракетно-бомбовых ударов по целям противника

- говорится в описании.

Источник изображения: topwar.ru

Автор или авторы этого изобретения утверждают, что аналогов среди существующих боеприпасов нет, поскольку не известны устройства гибридных реактивных управляемых боеприпасов, сочетающие в себе свойства самолета и ракеты, использующие в конструкции снаряды калибра 122 мм для РСЗО и способные летать на низкой высоте. Другие подробности разработки отсутствуют.