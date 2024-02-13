Немецкая компания планирует использовать американский аэропорт для размещения своих электрических джетов

Источник изображения: topwar.ru

Немецкая аэрокосмическая компания Lilium выбрала международный аэропорт Орландо в американском штате Флорида для обустройства площадки для размещения электроджетов собственной разработки. Выбор аэропорта Орландо обусловлен его удобным географическим расположением, обеспечивающим значительные объемы пассажиропотока. Кроме того, по всей видимости, Lilium станет очередной немецкой компанией, которая из-за кризиса в ФРГ постепенно переносит свои производственные мощности в другие страны, в частности США.

Немецкая компания заключила с правительством американского штата ряд соглашений, предполагающих сотрудничество в области высоких технологий, в частности касающихся проведения испытаний электроджетов Lilium.

Кроме того, Lilium в 2023 году подписала меморандум о взаимопонимании с правительством Саудовской Аравией, помимо прочего предполагающий закупку Эр-Риядом 100 единиц выпускаемых компанией джетов. Саудовский авиаперевозчик Saudia планирует использовать эти самолеты для перевозки пассажиров премиум-класса по всему королевству.

Источник изображения: topwar.ru

Пятиместный электросамолет Lilium Jet приводится в действие 36 электродвигателями - по шесть на каждом из двух передних крыльев и по двенадцать на каждом заднем крыле. Оснащенные приводами закрылки обеспечивают вертикальный взлет машины. Lilium Jet имеет дальность полета 300 километров. Его электродвигатели рассчитаны на питание от 1 МВт литий-ионных аккумуляторов.

Компания Lilium GmbH планирует создать сервис воздушного городского и междугородного такси при помощи Lilium Jet. В компании прогнозируют, что примерно через 10 лет беспилотные аппараты могут стать преобладающим видом транспорта.