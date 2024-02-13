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РИА Новости

"Ростех" начал готовить специалистов по борьбе с дронами

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Оператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

"Ростех" запустил программу подготовки специалистов по борьбе с беспилотниками

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. "Ростех" начал готовить операторов беспилотных летательных аппаратов, а также специалистов по борьбе с дронами, сообщили журналистам в понедельник в госкорпорации.

"Ростех" запустил подготовку специалистов в области беспилотной авиации в учебном центре компании "РТ-Техприемка". В рамках программы повышения квалификации слушателей учат управлять беспилотными летательными аппаратами и анализировать данные, полученные с их использованием. Кроме того, ведется обучение специалистов по борьбе с дронами и инструкторов по подготовке операторов наземных средств управления БПЛА", - сказали в госкорпорации.

В корпорации отметили, что обучение предусматривают теоретический и практический формат, в том числе предполетную и летную подготовку по индивидуальному графику. "В первый месяц обучения на курсы приняли 50 человек", - отметили в "Ростехе". Основные требования для поступающих – наличие среднего специального или высшего образования, длительность обучения зависит от выбранной программы и составляет от 30 до 165 часов.

"Ростех" выпускает широкую линейку беспилотных летательных аппаратов, в том числе "Supercam 350", "Скат 350М", ударные беспилотники "Куб" и другие. Также предприятия корпорация производят комплексы противодействия дронам, например, комплекс всенаправленного действия "Купол", линейку автоматизированных комплексов подавления БПЛА "Серп", противодронные ружья "Пищаль-Про" и так далее.

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