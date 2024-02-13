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Военное обозрение

«Новые приоритеты»: Министр обороны Польши Косиняк-Камыш анонсировал усиление ВМС республики

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Источник изображения: topwar.ru

Польша займется развитием собственных военно-морских сил, усиление ВМС станет приоритетным для правительства страны. Об этом сообщил новый министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, сменивший на этом посту Мариуша Блащака, который уделял слишком большое внимание наземным войскам, планируя создать самые мощные в Европе Сухопутные силы. Флот в прошлой концепции развития ВС Польши отходил на второстепенные роли.

Варшава переходит к активной стратегии построения военно-морских сил. По словам главы Минобороны, выступившего на пресс-конференции в приграничном городе Пуцке, сильный флот является залогом безопасности страны как в мирное время, так и в случае военного конфликта. Программа развития флота будет включена в общую трансформацию польских ВС.

Приоритетом является сосредоточение внимания на ВМФ. Военно-морской флот нужен и в мирное время, и в период кризиса, и в период самого сложного испытания - войны

- заявил Косиняк-Камыш.

Также еще двумя приоритетами развития войска Польского на ближайшую перспективу являются противовоздушная и противоракетная оборона. Как показал конфликт на территории соседней Украины, мощная система ПВО не будет лишней, тем более учитывая развития беспилотной авиации. Однако, в подробности новый министр вдаваться не стал.

Напомним, что в последние годы Польша заключила множество контрактов на поставку военной техники и вооружений, но среди них очень мало средств ПВО и практически нет кораблей.

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Страны
Польша
Украина
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