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ЦАМТО

ВВС Бахрейна приняли на вооружение зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"

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Американский зенитный ракетный комплекс «Пэтриот»
Американский зенитный ракетный комплекс «Пэтриот».
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0 / U.S. Army photo by Capt. Adan Cazarez

ЦАМТО, 12 февраля. Военно-воздушные силы Бахрейна приняли на вооружение зенитный ракетный комплекс "Пэтриот" американского производства.

Как сообщает Janes.com, командующий Сил обороны Бахрейна фельдмаршал шейх Халифа бин Ахмед Аль Халифа 7 февраля принял участие в открытии базы в лагере Рас-эль-Бар, предназначенной для размещения новых систем ПВО королевства. Телевидение Бахрейна показало кадры мероприятия, где впервые был продемонстрирован ЗРК "Пэтриот" вместе с устаревшим комплексом "Хок".

На видео были показаны компоненты "Пэтриот", включая РЛС AN/MPQ-56, станцию управления вооружением и две пусковые установки, одна из которых была оснащена четырьмя ракетными контейнерами PAC-2, а другая – восемью контейнерами меньшего размера, используемыми для ракет PAC-3 MSE. На здании за VIP-трибуной висела растяжка с надписью, что это штаб ракетного дивизиона дальнего действия.

В своем выступлении командующий королевскими ВВС вице-маршал авиации (соответствует званию генерал-майор) шейх Хамад бин Абдулла Аль Халифа заявил, что размещение систем ПВО в лагере Рас-эль-Бар является частью более широкого плана по совершенствованию противовоздушной обороны Бахрейна.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2019 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Бахрейну в рамках программы "Иностранные военные продажи" двух ЗРК "Пэтриот", а также связанных вспомогательных средств и оборудования. Полная стоимость заказ была оценена в сумму 2,478 млрд. долл.

Правительство Бахрейна обратилось к США с запросом о возможности приобретения 60 ЗУР PAC-3 MSE, 36 ЗУР MIM-104E GEM-T, 9 пусковых установок M903, 5 групп мачтовых антенн (AMG), 3 комплектов дизельных генераторов (EPP III), 2 многофункциональных радиолокационных станций (РЛС) AN/MPQ-65, 2 систем управления огнем AN/MSQ-132, а также другого оборудования, техники и услуг. Основным подрядчиком поставки ракет PAC-3 является Lockheed-Martin, ракет GEM-T – компания Raytheon.

В августе 2019 года представители Бахрейна и командования СВ США подписали письмо с предложением и принятием предложения на поставку ЗРК "Пэтриот", что позволило правительству США начать с Raytheon переговоры о подписании контракта.

Компания Raytheon объявила о подписании с командованием СВ США контракта, предусматривающего начало производства ЗРК "Пэтриот", 31 января 2020 года. Стоимость данного соглашения составила 551 млн. долл.

До поставки ЗРК "Пэтриот" в состав системы ПВО Бахрейна входили три ЗРК "Хок" и несколько зенитных артиллерийских комплексов "Скайгард".

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  • В новости упоминаются
Страны
Бахрейн
США
Продукция
AN/MPQ-65
Patriot ЗРК
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
Проекты
2020-й год
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