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Военное обозрение

Опубликованы кадры БМП M2A2 Bradley ВСУ в пустынном камуфляже

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Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлена одна из уцелевших БМП M2A2 Bradley ODS-SA, поставленная руководством США боевикам киевского режима. Примечательно, что спустя почти год после поставок этой техники ВСУ камуфляж на американской БМП остался песочный, предназначенный для боевых действий в пустынных регионах Сирии и Ирака и абсолютно бессмысленный для использования в условиях снежной зимы на юге России.

Несмотря на то, что пустынный камуфляж используемых ВСУ БМП американского производства значительно выделяется на фоне местного ландшафта, боевики киевского режима не торопятся наносить на военную технику более подходящий для текущих условий камуфляж. Кроме того, на кадрах видно, что американская БМП не оборудована даже простейшей защитой от беспилотников, что делает ее легкой и заметной на фоне зимнего ландшафта целью для российских дронов.

Как сообщает западная пресса со ссылкой на свои источники в украинской армии, БМП Bradley оказались плохо приспособленными для использования в условиях морозов. Кроме того, некоторые машины поставлены из США в ненадлежащем состоянии. При этом, учитывая весьма ограниченные возможности Киева обеспечивать техническое обслуживание западной техники, нередко она приходит в негодность, даже не участвуя в боестолкновениях.

Из-за недолговечности западной техники на Украине приняли законопроект, согласно которому предполагается ставить на учет принадлежащую гражданам этой страны сельхозтехнику для возможного использования в военных целях, в частности для обеспечения логистики.

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Страны
Ирак
Россия
Сирия
США
Украина
Продукция
Bradley
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