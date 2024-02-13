Начались летные испытания первого C-390 "Миллениум" ВВС Венгрии

ЦАМТО, 12 февраля. Первый самолет ВТА C-390 "Миллениум", предназначенный для ВВС Венгрии, успешно выполнил первый полет 8 февраля на предприятии бразильской компании Embraer в Гавиан-Пейшоту.

Как сообщила компания, полет продолжался около четырех часов. За это время экипаж провел полную проверку основных систем самолета, который теперь пройдет цикл летных испытаний перед поставкой ВВС Венгрии.

Как сообщал ЦАМТО, Минобороны Венгрии заключило с компанией Embraer контракт на поставку двух многоцелевых самолетов нового поколения KC-390 "Миллениум" в ноябре 2020 года. Самолеты будут сконфигурированы для перевозки войск и грузов, дозаправки в воздухе и выполнения функций медицинской эвакуации. Самолет ВВС Венгрии первым в мире будет оснащен модулем интенсивной терапии, что позволит применять его в ходе гуманитарных миссий.

Контракт включает обучение летчиков и технических специалистов, поддержку и другие услуги. Закупка позволит усилить возможности ВС Венгрии, в первую очередь, в сфере тактических воздушных перевозок, дозаправки в воздухе и медицинской эвакуации, а также в проведении других операций. Изначально планировалось, что KC-390 будут переданы ВВС Венгрии в 2023-2024 гг. Сборка первого самолета началась в ноябре 2021 года.

Венгрия является третьей страной, выбравшей C-390, после Бразилии и Португалии. Нидерланды, Австрия, Чехия и Южная Корея также выбрали этот самолет для своих ВВС.

KC-390 может транспортировать 26 т груза, развивать максимальную скорость 470 узлов (870 км /ч), применяться на грунтовых или поврежденных ВПП. Дальность полета с 23 т груза – 1380 морских миль (2556 км), максимальная высота полета – 11 тыс. м, перегоночная дальность с внутренними баками – 4640 морских миль. KC-390 оснащен двумя турбореактивными двухконтурными двигателями (ТРДД) V2500-E5 компании International Aero Engines, новейшей авионикой, задней рампой и усовершенствованной системой обработки грузов, РЛС "Габбиано" группы Leonardo.