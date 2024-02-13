Белоруссия рассматривает возможность участия в программе строительства атомных кораблей в России

Белоруссия хочет иметь свой собственный флот, гражданский, естественно. Минск намерен в ближайшие годы построить серию морских гражданских судов для обслуживания интересов республики через российские порты. Об этом рассказал посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.

Белоруссия рассматривает варианты строительства гражданских грузовых судов на российских верфях, в том числе и участие в программе строительства атомного флота России. По словам Крутого, северное направление является одним из важнейших для поставок белорусских грузов на экспорт. Северный морской путь становится все востребованней на фоне проблем на ближнем Востоке.

Важнейшее направление – Мурманск, Северный морской путь. Параллельно мы рассматриваем возможность участия в программе строительства атомного флота, который будет обеспечивать соответствующую навигацию в сложных погодных условиях

- заявил посол.

На сегодняшний день республика ведет активную работу с российскими партнерами по расширению доступа к портовой инфраструктуре сразу на четырех направлениях. Это Балтика, через которую идет основной поток белорусского экспорта, Дальний Восток, северное направление и южное. Белоруссия работает через 20 российских портов, теперь хочет иметь свой грузовой флот, чтобы не зависеть от западных стран. Решить эту проблему в Минске планируют в ближайшие 2-3 года.

По имеющейся информации, Белоруссия уже получила приглашение поработать с одной из крупнейших российских судостроительных компаний.