Войти
Известия.ru

«Известия» рассказали про боевую работу БПЛА на южнодонецком направлении

122
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Бои за восточный рубеж Времевского выступа продолжаются несколько месяцев, российской пехоте помогает поддержка с воздуха. О работе операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВС РФ на южнодонецком направлении 12 февраля рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.


«Южнодонецкий фронт буквально кишит дронами. Они используются как для корректировки, так и для точечных боеприпасов», — рассказал военкор.

На этот раз задача беспилотника — незаметно подобраться к позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в северной части Новодонецкого и скинуть боеприпас во вражеский окоп. Противника накрывает осколками. Успешно выполнив свою миссию, БПЛА возвращается к оператору.

«Задачи могут быть вообще разные у дронов, как корректировка минометов, танков, ведение разведывательной деятельности, а также производство атак на одиночных противников, на группы противников, блиндажи и так далее», — пояснил командир взвода с позывным Жаков.

Ольков отметил, что у российских бойцов производство дронов поставлено на поток. Недалеко от передовой находится так называемый военно-полевой сервисный центр обслуживания БПЛА. Здесь печатают на 3D-принтере хвостовики и механизмы сброса, а еще чинят и «перепрошивают» собственные, а также перехваченные вражеские беспилотники.

«Шагнули вперед по прошивке, что позволяет нам летать в тех местах, в которых не могли летать. На территории, где действует РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы. — Ред.) противника. <…> У нас участились случаи попадания. У противника поутихло», — заявил техник подразделения БПЛА с позывным Длинный.

Ранее 12 февраля Минобороны РФ сообщило, как расчет разведывательного БПЛА Zala соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) обнаружил на правом берегу Днепра орудия артиллерии и 155-миллиметровую буксируемую гаубицу М777 ВСУ, после чего уничтожил их боеприпасами «Ланцет».

До этого, 2 февраля, Минобороны показало, как российские военные поразили барражирующим боеприпасом «Ланцет» артиллерийскую позицию ВСУ в районе села Старомайорское Волновахского района Донецкой Народной Республики (ДНР). На счету специалистов подразделений беспилотников уже сотни уничтоженных целей противника.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
M777
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Похожие новости
13.07.2023
Развязались руки: какой ответ на поставки Киеву кассетных боеприпасов даст РФ
09.06.2023
ВС РФ уничтожили «Ланцетом» польскую гаубицу Krab в зоне спецоперации
08.06.2023
Битые части: попытки наступления ВФУ захлебываются третий день подряд
02.01.2023
Затишье без бури: как могут развиваться события в зоне СВО в начале января
26.12.2022
Тульские арсеналы: какие задачи поставил Путин перед ВПК
24.06.2022
Минобороны показало боевую работу артиллеристов морской пехоты
06.06.2022
Не летного десятка: Путин рассказал об уничтоженных на Украине «Байрактарах»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.02 00:44
  • 59147
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.02 23:05
  • 0
Об очередном переделе мира.
  • 12.02 21:41
  • 1
НАТО повышает оперативную готовность в Северной Европе
  • 12.02 17:48
  • 11
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 12.02 14:05
  • 1
Александр Лукашенко: «Мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку!»
  • 12.02 03:00
  • 1
В США придумали способ одному оператору управлять сотней дронов одновременно
  • 11.02 18:34
  • 1
На российском предприятии ВПК в Удмуртии произошел взрыв во время испытаний
  • 11.02 09:59
  • 17
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 11.02 07:40
  • 1233
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 10.02 22:07
  • 401
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 09.02 21:40
  • 0
О влиянии искусственного интеллекта на ход боевых действий
  • 09.02 15:19
  • 0
Снова наступаем на одни и те же грабли
  • 09.02 12:01
  • 6
Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США
  • 09.02 06:30
  • 2
Новый украинский «стратегический» ударный БПЛА Shoolika mk6 протестировали в ВСУ
  • 09.02 02:07
  • 1
General Atomics показала новый разведывательный беспилотник XQ-67A