«Известия» рассказали про боевую работу БПЛА на южнодонецком направлении

Бои за восточный рубеж Времевского выступа продолжаются несколько месяцев, российской пехоте помогает поддержка с воздуха. О работе операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВС РФ на южнодонецком направлении 12 февраля рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

«Южнодонецкий фронт буквально кишит дронами. Они используются как для корректировки, так и для точечных боеприпасов», — рассказал военкор.

На этот раз задача беспилотника — незаметно подобраться к позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в северной части Новодонецкого и скинуть боеприпас во вражеский окоп. Противника накрывает осколками. Успешно выполнив свою миссию, БПЛА возвращается к оператору.

«Задачи могут быть вообще разные у дронов, как корректировка минометов, танков, ведение разведывательной деятельности, а также производство атак на одиночных противников, на группы противников, блиндажи и так далее», — пояснил командир взвода с позывным Жаков.

Ольков отметил, что у российских бойцов производство дронов поставлено на поток. Недалеко от передовой находится так называемый военно-полевой сервисный центр обслуживания БПЛА. Здесь печатают на 3D-принтере хвостовики и механизмы сброса, а еще чинят и «перепрошивают» собственные, а также перехваченные вражеские беспилотники.

«Шагнули вперед по прошивке, что позволяет нам летать в тех местах, в которых не могли летать. На территории, где действует РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы. — Ред.) противника. <…> У нас участились случаи попадания. У противника поутихло», — заявил техник подразделения БПЛА с позывным Длинный.

Ранее 12 февраля Минобороны РФ сообщило, как расчет разведывательного БПЛА Zala соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) обнаружил на правом берегу Днепра орудия артиллерии и 155-миллиметровую буксируемую гаубицу М777 ВСУ, после чего уничтожил их боеприпасами «Ланцет».

До этого, 2 февраля, Минобороны показало, как российские военные поразили барражирующим боеприпасом «Ланцет» артиллерийскую позицию ВСУ в районе села Старомайорское Волновахского района Донецкой Народной Республики (ДНР). На счету специалистов подразделений беспилотников уже сотни уничтоженных целей противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».