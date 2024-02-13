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Интерфакс-АВН

Отряд боевых кораблей ТОФ провел учение в Южно-Китайском море

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Фрегат "Маршал Шапошников"
Фрегат "Маршал Шапошников".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Владивосток. 12 февраля. ИНТЕРФАКС - Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота ТОФ, в состав которого вошли ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников", провели учение по противовоздушной обороне в южной части Южно-Китайского моря, сообщает в понедельник пресс-служба ТОФ.

Военные отрабатывали уничтожение воздушной цели условного противника.

"По замыслу учения кораблями ОБК была получена информация о планируемом воздушном ударе самолетами условного противника в районе с заданными координатами", - говорится в сообщении.

Специалисты радиотехнических боевых частей крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" при проверке воздушной обстановки выявили несколько целей, которые постоянно следили за деятельностью российских кораблей в Южно-Китайском море. Одна их целей, как зафиксировали боевые расчеты ТОФ, начала движение в сторону отряда кораблей.

Объект, сымитированный электронным способом, был распознан как "вражеский самолет". Когда цель подошла достаточно близко, ее условно уничтожили зенитным ракетным комплексом.

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Страны
Китай
Проекты
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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