Отряд боевых кораблей ТОФ провел учение в Южно-Китайском море

Владивосток. 12 февраля. ИНТЕРФАКС - Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота ТОФ, в состав которого вошли ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников", провели учение по противовоздушной обороне в южной части Южно-Китайского моря, сообщает в понедельник пресс-служба ТОФ.

Военные отрабатывали уничтожение воздушной цели условного противника.

"По замыслу учения кораблями ОБК была получена информация о планируемом воздушном ударе самолетами условного противника в районе с заданными координатами", - говорится в сообщении.

Специалисты радиотехнических боевых частей крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" при проверке воздушной обстановки выявили несколько целей, которые постоянно следили за деятельностью российских кораблей в Южно-Китайском море. Одна их целей, как зафиксировали боевые расчеты ТОФ, начала движение в сторону отряда кораблей.

Объект, сымитированный электронным способом, был распознан как "вражеский самолет". Когда цель подошла достаточно близко, ее условно уничтожили зенитным ракетным комплексом.