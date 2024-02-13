В России создали нейросеть для дронов, распознающую технику НАТО

В России создали нейросеть для дронов, распознающую Leopard и Bradley
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В России создана универсальная нейросеть для беспилотников всех типов НАКА, позволяющая с высокой точностью определять объекты и технику противника в зоне спецоперации, включая танки Leopard, БМП Bradley и любые другие машины, сообщил РИА Новости гендиректор компании-разработчика этого программного обеспечения "Хардберри-Русфактор" Алексей Герман.
Герман пояснил, что нейросеть НАКА устанавливается на аппаратуру, на которую приходит видео с камер БПЛА.
"Например, самолет передает видео на пульт оператора, и программа, "залитая" в пульт, выделяет определенную область местности зеленым цветом и пишет: "Это Leopard, а это — Bradley с вероятностью 85%", показывая точные координаты его местонахождения", — рассказал собеседник агентства.
По словам Германа, данная нейросеть в перспективе может применяться и в мирных целях, в том числе на сельскохозяйственных дронах для поиска потерявшихся животных, разбегающихся на обширных территориях.
Компания "Хардберри-Русфактор" была основана в 2013 году, ее основным проектом сегодня является дрон-конвертоплан "Ловкий", летающий на "самолетных крыльях", который способен развивать скорость в 2,5 раза быстрее (до 200 километров в час) и дольше (до 1,5 часов) всех находящихся сегодня в зоне СВО коптеров.