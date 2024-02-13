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РИА Новости

В России создали нейросеть для дронов, распознающую технику НАТО

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Участник СВО демонстрирует возможности FPV-дрона
Участник СВО демонстрирует возможности FPV-дрона.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

В России создали нейросеть для дронов, распознающую Leopard и Bradley

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В России создана универсальная нейросеть для беспилотников всех типов НАКА, позволяющая с высокой точностью определять объекты и технику противника в зоне спецоперации, включая танки Leopard, БМП Bradley и любые другие машины, сообщил РИА Новости гендиректор компании-разработчика этого программного обеспечения "Хардберри-Русфактор" Алексей Герман.

"Мы написали программу, также для всех типов беспилотников, получившее название НАКА. По сути, речь идет о нейросети, распознающей заданные объекты, в том числе технику противника", — сказал он.

Герман пояснил, что нейросеть НАКА устанавливается на аппаратуру, на которую приходит видео с камер БПЛА.

"Например, самолет передает видео на пульт оператора, и программа, "залитая" в пульт, выделяет определенную область местности зеленым цветом и пишет: "Это Leopard, а это — Bradley с вероятностью 85%", показывая точные координаты его местонахождения", — рассказал собеседник агентства.

По словам Германа, данная нейросеть в перспективе может применяться и в мирных целях, в том числе на сельскохозяйственных дронах для поиска потерявшихся животных, разбегающихся на обширных территориях.

Компания "Хардберри-Русфактор" была основана в 2013 году, ее основным проектом сегодня является дрон-конвертоплан "Ловкий", летающий на "самолетных крыльях", который способен развивать скорость в 2,5 раза быстрее (до 200 километров в час) и дольше (до 1,5 часов) всех находящихся сегодня в зоне СВО коптеров.

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Россия
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Bradley
Проекты
NATO
БПЛА
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