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Вестник Мордовии

В России есть версия САУ Мста-С, такая же дальнобойная как CAESAR или Krab

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Источник изображения: Фото: "Рособоронэкспорт"

В России не первый год существует самоходная артиллерийская установка, известная как 2С19М1-155. Как понятно из названия, основное отличие от обычных САУ, находящихся на вооружении, заключается в орудии, имеющем "натовский" калибр -155 мм, с длиной ствола 52 калибра.

Боевая машина способна вести стрельбу обычными осколочно-фугасными снарядами на расстояние в 30000 м. Боеприпасы с газовым генератором поражают цели на дистанции в 41000 м. Аналогичными характеристиками обладают натовские CAESAR, Krab и др.

Внедрена современная автоматизированная система управлением и огнем, обеспечивающая выполнение противоогневого маневра с автономным определением текущих координат.

Также автоматизированы процессы установок для стрельбы и наводка орудия, имеется тепловизионный прицел с лазерным дальномером, артиллерийская баллистическая станция, что существенно повышает точность стрельбы. Возимый боекомплект - 45 снарядов.

2С19М1-155 начинает огонь без длительной подготовки, всего за полминуты. Скорострельность - до восьми выстрелов минуту.

Максимальная скорость - 60 км/ч. Запас хода - около 500 км. Масса - 43 тонны. Экипаж - пять человек.

Интересно, что в мире происходит массовый переход на 155-мм орудия. Это давно уже сделали Китай, Индия, Сербия. Сейчас стало известно, что новейшие северокорейские САУ имеют аналогичный калибр. Причем, многие государства, эксплуатировавшие советские 152-мм самоходки, охотно закупают теперь технику с "натовскими" гаубицами, например Алжир, Эфиопия. Недавно стало известно, что Азербайджан приобрел в Сербии 48 155-мм Nora-B52.

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Страны
Азербайджан
Алжир
Индия
Китай
КНДР
Россия
Сербия
Эфиопия
Продукция
B-52
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