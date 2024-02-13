Названы особенности атаковавших Украину дронов «Герань»

Дроны «Герань» позволяют снизить эффективность системы противовоздушной обороны (ПВО) противника, считает главный редактор портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. В беседе с «Лентой.ру» он назвал особенности беспилотников, которые в ночь на 11 февраля массово атаковали украинскую территорию.
«Герани» наносят большой урон противнику
По словам специалиста, «Герань» — это иранский барражирующий боеприпас дальнего действия, который модернизировали российские военные.
«Российская сторона использует их постоянно, потому что это очень дешевое по сравнению с крылатыми ракетами дальнее оружие с дальностью 1000 километров. Это относительно трудно сбиваемое оружие. Там не очень большая боевая часть, если сравнить с "Калибром", у которого 450 килограммов, а здесь 70 килограммов. Тем не менее они все равно наносят достаточно большой вред противнику», — объяснил военный эксперт.
Это должен быть стационарный объект, по движущимся объектам они наносить удары не могут.
Дмитрий Дрозденко
военный эксперт
На уничтожение дронов расходуют много дорогостоящего оружия
Эти дроны используют для нанесения дальних ударов вглубь по территории противника, отметил Дмитрий Дрозденко.
Дмитрий Дрозденко
военный эксперт
«Главная эффективность этого оружия — оно дешевое. Вопрос даже не в деньгах, хотя это тоже важно. Вопрос в том, что сложное оружие сложнее и дольше производить. То есть одна ракета условно стоит миллион, дрон стоит сто тысяч. За месяц можно сделать одну ракету за миллион или десять дронов, а одна ракета может сбить один дрон. Математика простая», — заключил он.
Как сообщил военный корреспондент, основатель проекта WarGonzo Семен Пегов, атака по Украине беспилотниками «Герань» в ночь на 11 февраля стала одной из самых массовых за последнее время. По его словам, на территорию республики обрушились 45 дронов. Военкор ничего не сообщил о том, насколько успешны были атаки беспилотников, а также о том, какое количество в итоге достигло цели.