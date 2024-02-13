Войти
Lenta.ru

Названы особенности атаковавших Украину дронов «Герань»

113
0
0
Дрон «Герань»
Дрон «Герань».
Источник изображения: lenta.ru

Дроны «Герань» позволяют снизить эффективность системы противовоздушной обороны (ПВО) противника, считает главный редактор портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. В беседе с «Лентой.ру» он назвал особенности беспилотников, которые в ночь на 11 февраля массово атаковали украинскую территорию.

«Герани» наносят большой урон противнику

По словам специалиста, «Герань» — это иранский барражирующий боеприпас дальнего действия, который модернизировали российские военные.

«Российская сторона использует их постоянно, потому что это очень дешевое по сравнению с крылатыми ракетами дальнее оружие с дальностью 1000 километров. Это относительно трудно сбиваемое оружие. Там не очень большая боевая часть, если сравнить с "Калибром", у которого 450 килограммов, а здесь 70 килограммов. Тем не менее они все равно наносят достаточно большой вред противнику», — объяснил военный эксперт.

Это должен быть стационарный объект, по движущимся объектам они наносить удары не могут.

Машины летят по заложенному маршруту, ориентируясь по спутниковой системе. Они применяются в комбинированных ударах, то есть дроны плюс ракеты с разных направлений, с разным временем подходов

Дмитрий Дрозденко

военный эксперт

На уничтожение дронов расходуют много дорогостоящего оружия

Эти дроны используют для нанесения дальних ударов вглубь по территории противника, отметил Дмитрий Дрозденко.

Противник, чтобы с ними разбираться, должен тратить дорогостоящие системы ПВО, которые стоят серьезно дороже, чем такие дроны

Дмитрий Дрозденко

военный эксперт

«Главная эффективность этого оружия — оно дешевое. Вопрос даже не в деньгах, хотя это тоже важно. Вопрос в том, что сложное оружие сложнее и дольше производить. То есть одна ракета условно стоит миллион, дрон стоит сто тысяч. За месяц можно сделать одну ракету за миллион или десять дронов, а одна ракета может сбить один дрон. Математика простая», — заключил он.

Как сообщил военный корреспондент, основатель проекта WarGonzo Семен Пегов, атака по Украине беспилотниками «Герань» в ночь на 11 февраля стала одной из самых массовых за последнее время. По его словам, на территорию республики обрушились 45 дронов. Военкор ничего не сообщил о том, насколько успешны были атаки беспилотников, а также о том, какое количество в итоге достигло цели.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
26.06.2023
Небензя назвал безосновательными обвинения в использовании Россией иранских беспилотников
26.06.2023
Reuters узнало об условии Запада для производства оружия на Украине
29.03.2023
Беларусь своевременно реагирует на вызовы, возникающие на Южном операционном направлении
18.10.2022
Израиль учтет позицию Ирана при принятии решения о поставках оружия Украине
17.10.2022
Военкор объяснил покупку Россией иранских ракет
21.07.2022
Силы ДНР, ЛНР и России отбили 255 населенных пунктов. Сводка военной операции
15.11.2021
ВМС США бросили против России «корабль-хакер»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.02 00:44
  • 59147
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.02 23:05
  • 0
Об очередном переделе мира.
  • 12.02 21:41
  • 1
НАТО повышает оперативную готовность в Северной Европе
  • 12.02 17:48
  • 11
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 12.02 14:05
  • 1
Александр Лукашенко: «Мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку!»
  • 12.02 03:00
  • 1
В США придумали способ одному оператору управлять сотней дронов одновременно
  • 11.02 18:34
  • 1
На российском предприятии ВПК в Удмуртии произошел взрыв во время испытаний
  • 11.02 09:59
  • 17
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 11.02 07:40
  • 1233
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 10.02 22:07
  • 401
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 09.02 21:40
  • 0
О влиянии искусственного интеллекта на ход боевых действий
  • 09.02 15:19
  • 0
Снова наступаем на одни и те же грабли
  • 09.02 12:01
  • 6
Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США
  • 09.02 06:30
  • 2
Новый украинский «стратегический» ударный БПЛА Shoolika mk6 протестировали в ВСУ
  • 09.02 02:07
  • 1
General Atomics показала новый разведывательный беспилотник XQ-67A