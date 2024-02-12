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В Прибалтике построят линию обороны, вдохновившись успехом РФ на Украине (The Economist, Великобритания)

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Строительство засечной черты в приграничных с Украиной регионах
Строительство засечной черты в приграничных с Украиной регионах.
Источник изображения: © Пресс-служба губернатора Белгородской области

Economist: страны Балтии построят "Балтийскую линию обороны" на границе с РФ

Россия сумела создать обширную линию обороны, благодаря чему и достигла таких успехов на Украине, пишет Economist. Теперь страны Балтии встревожены и хотят последовать примеру РФ, построив свою линию фортификационных сооружений.

Мощные российские оборонительные рубежи на Украине возрождают интерес к возведению фортификационных сооружений.

Фортификационные сооружения снова вошли в моду. Прошлогоднее контрнаступление украинских сил обернулось провалом из-за того, что Россия сумела создать так называемую "линию Суровикина" — обширную линию обороны, включающую минные поля, траншеи, противотанковые надолбы и старую добрую колючую проволоку. Украинцам приходилось существенно замедлять ход, чтобы разминировать отдельные участки, преодолевать рвы и расчищать другие препятствия. Все это время за ними с неба следили беспилотники, и они подвергались непрерывным атакам противотанковых ракет и дронов-камикадзе. Военное руководство Украины было в таком замешательстве, что тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный попросил своих помощников найти книгу 1941 года под названием "Прорыв укрепленной полосы", написанную советским генерал-майором Павлом Смирновым.

Армии стран НАТО пристально следят за происходящим. В январе министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы объявили, что они построят стену "антимобильных оборонительных сооружений" вдоль границы с Россией и Белоруссией в рамках совместной программы под названием "Балтийская линия обороны" (Baltic Defence Line). "Фортификационные меры играют важную роль в войнах в нашем регионе", — отметила Сьюзан Лиллевяли (Susan Lillevali), чиновница Министерства обороны Эстонии, указав на пример советско-финской войны. "Мы также изучаем российско-украинский конфликт, — добавил подполковник Кайдо Тиитус, командир добровольческой организации "Лига обороны Эстонии". — Наш главный урок заключается в том, что нам нужно найти способ остановить продвижение российских бронетанковых подразделений". Страны Балтии не поверили обещанию президента России Владимира Путина, который в интервью журналисту Такеру Карлсону 8 февраля сказал, что у него нет планов вторгаться в государства Балтии, Польшу и куда-либо еще.

По оценкам эстонских чиновников, на их участке границы потребуется построить около 600 бетонных бункеров площадью по 35 квадратных метров, каждый из которых должен будет вмещать около десяти солдат и выдерживать попадание крупного снаряда. В настоящее время идет процесс проектирования бункеров, и ожидается, что их строительство начнется в следующем году. В общей сложности на них планируется потратить около 60 миллионов евро. Цель состоит не в том, чтобы возвести неприступную крепость, а в том, чтобы замедлить движение захватчиков, измотать их и выиграть время, пока подтягиваются подкрепления. Если Латвия и Литва решили бы построить бункеры с такой же частотой, им потребовалось бы 1116 и 2758 бункеров соответственно, как подсчитал Лукас Милевски (Lukas Milevski), эксперт из Лейденского университета в Нидерландах.

Но вся загвоздка вовсе не в сложностях военной инженерии, а в демократическом согласии. "Самая важная часть — это договориться с владельцами земель", — объяснила Лиллевяли, добавив, что значительная часть приграничных территорий находятся в частной собственности. По ее словам, со стороны русскоязычных меньшинств в этом районе практически не наблюдается никаких признаков сопротивления. Местных жителей, скорее всего, успокоит тот факт, что в мирное время вооруженные силы не планируют хранить взрывчатку вблизи своих опорных пунктов и устанавливать противопехотные мины, поскольку Оттавский договор это запрещает. Попытка парламента Эстонии в прошлом году выйти из этого договора ни к чему не привела.

Стремление возвести фортификационные сооружения вполне объяснимо. Европейские чиновники обеспокоены тем, что головокружительное перевооружение России сильно опережает собственные усилия Европы по наращиванию производства оружия. Лидеры стран Балтии подчеркивают, что даже незначительные продвижения российских сил могут представлять экзистенциальную угрозу для их государств. "Нельзя исключать, что в течение трех-пяти лет Россия испытает на прочность Статью 5 и солидарность НАТО, — предупредил 9 февраля Троэльс Лунд Поульсен (Troels Lund Poulsen), министр обороны Дании. — В 2023 году таких оценок у НАТО не было. Это новая информация, которая сейчас выходит на первый план". В свете этих тревожных настроений "Балтийская линия обороны" представляет собой и военное, и политическое заявление.

Однако успех оборонительной тактики России подталкивает к более широкому переосмыслению. Согласно анализу, проведенному американским Центром стратегических и международных исследований, российские укрепления на юге и востоке Украины оказались самыми обширными оборонительными сооружениями в Европе со времен Второй мировой войны. С ними могут сравниться разве что минные поля и заградительные сооружения на границе между двумя Кореями. Президент Украины Владимир Зеленский призвал военное командование страны ускорить процесс строительства оборонительных рубежей на востоке. Между тем Польша тоже возводит укрепления и укрытия вдоль своей границы с Россией и Белоруссией.

Возникает дилемма. Армии НАТО долгое время отдавали предпочтение более эластичной, глубоко эшелонированной обороне, при которой силы при необходимости отступают и уничтожают противника на более благоприятной местности. Это не вписывается в принцип "защиты каждого дюйма натовской земли". Но с учетом "оперативно статичной обороны", как объяснил Милевски, "гораздо важнее добиться того, чтобы удар, когда он случится, оказался как можно слабее". Для этого необходимо уделить гораздо больше внимания применению тяжелых вооружений, способных наносить удары глубоко в российском тылу, чтобы измотать атакующие войска и нарушить их цепочки командования и снабжения. Коротко говоря, необходимо иметь возможность наносить мощные удары по российской земле. "Но западные политические лидеры, скорее всего, не захотят прибегать к подобным атакам", — предупредил Милевски.

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