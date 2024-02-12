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Военное обозрение

«Пусть готовятся к сюрпризам»: Украинский министр показал модернизированный безэкипажный катер MAGURA V5

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Источник изображения: topwar.ru

ВМС Украины в ближайшее время получат на вооружение новый модернизированный безэкипажный катер MAGURA V5. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По словам Федорова, новый вариант катера Upgrade MAGURA V5 должен стать сюрпризом для российских кораблей. Он в ближайшее время уже начнет принимать участие в операциях на море, так что российским военным нужно готовиться к новым потерям. В общем, на Украине уже создана целая флотилия катеров, которые постоянно совершенствуются. Представленный катер имеет боевую часть весом более 300 кг и дальность плавания 450 морских миль.

Я не могу все детали рассказывать, какие связаны со связью – почему не работает российский РЭБ и спуфинг (кибератака) на лодки. (...) Мы не можем показать, но здесь есть лодка, которая является определенной платформой и готовится к новым применениям с новыми сюрпризами

- заявил Федоров добавив, что параллельно строятся беспилотники SeaBaby, с которыми работает СБУ.

Источник изображения: topwar.ru

В конце ноября российским военным достался полностью исправный украинский безэкипажный катер MAGURA V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus V5), который был обнаружен на западном побережье Крыма в районе Донузлава, недалеко от Евпатории. Согласно информации из открытых источников, MAGURA V5 имеет длину 5,5 метра, ширину 1,5 метра и может нести до 320 кг полезной нагрузки. Крейсерская скорость составляет почти 40 км/ч, а максимальная – более 75 км/ч. Дальность действия превышает 800 км.

Отметим, что Зеленский недавно выступил на очередной встрече со своими западными спонсорами и заявил, что Украина с помощью безэкипажных катеров практически установила контроль над половиной Черного моря.

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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