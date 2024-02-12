Канадский мини-беспилотник Photon справится со множеством подводных операций

Deep Trekker Photon

Канадская компания Deep Trekker представила компактный беспилотник для подводных съемок и контроля за объектами — Photon. Его габариты 48 х 33 х 22 см, аппарат поставляется в комплекте со 150-метровым коммуникационным тросом для связи с оператором. Бортовой аккумулятор обеспечивает работу в течение двух часов.

Photon изготовлен из анодированного алюминия, нержавеющей стали, углеродного волокна и пены, обеспечивающей плавучесть. Вес дрона 11,6 кг, он может погружаться на глубину до 120 м. Photon передвигается в любом направлении с помощью шести векторных двигателей с максимальной скоростью до 4,6 км/ч.

Deep Trekker Photon

Deep Trekker Photon

Подводный беспилотник оснащен встроенной 4К-камерой с возможностью дистанционного наклона, синхронизированной со светодиодными прожекторами. ПО подводного дрона уменьшает искажение изображения, улучшает четкость и проводит коррекцию цвета. Удаленный оператор видит картинку в режиме онлайн на 7-дюймовом экране ПДУ. Базовый комплект Photon можно заказать на веб-сайте Deep Trekker за $12000.

Александр Агеев