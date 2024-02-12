Kioxia отправила на МКС уникальный SSD-накопитель объемом 130 Тб

МКС

Компания Kioxia (дочерняя компания Toshiba, Япония) совместно с американской Hewlett Packard Enterprise разработали и отправили на МКС составной твердотельный SSD-накопитель суммарным объемом 130 Тб. Он предназначен для орбитального компьютера HPE Spaceborne Computer-2.

Как сообщили в Kioxia, устройство основано на уже готовых коммерческих технологиях и состоит из четырех SAS SSD на 30,72 Гб каждый. Прежде, пока на МКС не было собственного локального суперкомпьютера, экипаж МКС вынужден был отправлять всю научную информацию для обработки на Землю.

SSD

Теперь, благодаря усилиям Kioxia и НРЕ, это можно делать на месте, что позволит сократить размер передаваемых данных в 30 000 раз. Среди выполняемых задач эксперименты в области здравоохранения, мониторинг восстановления природы и объектов инфраструктуры после стихийных бедствий, работа с ИИ, 3D-печать и другие операции. Выбор в пользу твердотельных накопителей неслучаен. По словам специалистов Kioxia, в условиях космоса они гораздо лучше магнитных жестких дисков — в частности, у них отсутствуют движущиеся части и гораздо выше быстродействие.

Александр Агеев