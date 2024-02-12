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Техкульт

BAE Systems представила загадочную модель будущего беспилотника

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Дрон BAE Systems

Крупнейшие производители вооружений часть своих экспозиций на международных выставках обязательно отводят демонстрации прототипов перспективных боевых систем. Не стала исключением BAE Systems, представившая на недавней Defense Show в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) концепт-модель беспилотника будущего.

К сожалению, все ограничилось демонстрацией модели, у которой пока даже нет названия, не говоря уже об основных характеристиках. Из того, что оказалось на «поверхности» — это укороченное ромбовидное треугольное крыло, реактивный двигатель, V-образное оперение для снижения лобового сопротивления, корпус, скрывающий выхлопные газы и малая эффективная отражающая поверхность. Все это позволяет сделать вывод, что речь может идти о дозвуковом/сверхзвуковом перспективном БПЛА, малозаметном для средств ПВО. Станет ли он когда-нибудь реальным боевым беспилотником, зависит исключительно от разработчика.

Александр Агеев

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Компании
BAE Systems
Проекты
БПЛА
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