BAE Systems представила загадочную модель будущего беспилотника

Дрон BAE Systems

Крупнейшие производители вооружений часть своих экспозиций на международных выставках обязательно отводят демонстрации прототипов перспективных боевых систем. Не стала исключением BAE Systems, представившая на недавней Defense Show в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) концепт-модель беспилотника будущего.

К сожалению, все ограничилось демонстрацией модели, у которой пока даже нет названия, не говоря уже об основных характеристиках. Из того, что оказалось на «поверхности» — это укороченное ромбовидное треугольное крыло, реактивный двигатель, V-образное оперение для снижения лобового сопротивления, корпус, скрывающий выхлопные газы и малая эффективная отражающая поверхность. Все это позволяет сделать вывод, что речь может идти о дозвуковом/сверхзвуковом перспективном БПЛА, малозаметном для средств ПВО. Станет ли он когда-нибудь реальным боевым беспилотником, зависит исключительно от разработчика.

Александр Агеев