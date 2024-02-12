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Техкульт

Американская LuftCar намерена создать необычный летающий минивэн

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Летающий минивэн

Стартап LuftCar (Флорида) заключил соглашение с филиппинской компанией eFrancisco Motor Corporation о совместной разработке необычного летающего минивэна. Он будет оснащен водородными топливными элементаами и шестью наклоняемыми пропеллерами.

Минивэн LuftCar сможет летать на дальность порядка 500 км со скоростью около 350 км/ч с помощью съемных крыльев и двигателей. После приземления они в течение нескольких минут «отстегиваются», и LuftCar превращается в обычный пассажирский фургон. Судя по представленным компанией эскизам, машина будет крепиться к авиамодулю задней стенкой и крышей. Не исключено, что летающий минивэн оснастят автопилотом. В настоящее время стартап занят поисками инвесторов.

Александр Агеев


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