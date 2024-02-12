Александр Лукашенко: «Мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку!».

Рассмотрение проекта новой Военной доктрины Беларуси состоялось ещё в середине января, а споры и ажиотаж вокруг неё не утихают по сей день.

Напомним, что 16 января этого года на заседании Совета безопасности президенту Беларуси был представлен на рассмотрение проект новой Военной доктрины страны. По результатам обсуждения было принято решение документ доработать, а в последующем внести проект на утверждение Всебелорусского народного собрания, которое состоится в апреле текущего года.

Примечательно, что текст новой версии доктрины ещё не опубликован, и поэтому заинтересованным лицам приходится внимательно следить за выступлениями и заявлениями тех, кто был причастен к разработке документа. Среди «заинтересованных» присутствуют и наши западные непартнёры. Характерно, что особое внимание «демократических» СМИ привлекли те части в содержании доктрины, которые касаются союзнических обязательств и ядерного оружия на территории Беларуси.

Например, «Голос Америки» со ссылкой на Washington Post безапелляционно обозначил «для всех» ключевые места. «В центре концепции – тесные союзнические отношения Минска с Москвой. Также впервые предусмотрена возможность применения тактического ядерного оружия», – сообщает издание. Ему вторит сайт польско-американского телеканала, специализирующегося на негативном освещении событий, происходящих в Беларуси, и с чьим будущим премьер Туск ещё окончательно не определился. «Судя по публичным заявлениям силовиков, наиболее важные изменения будут касаться ядерного оружия, отношений с союзниками и источников угроз», – указано на сайте.

Как говорится, «у кого что болит». Иначе бы заметили, что через все выступления официальных белорусских лиц рефреном проходила мысль: проект обновленной Военной доктрины учитывает изменившуюся обстановку, содержит ряд новшеств, но в целом сохраняет преемственность и основной посыл про миролюбивый характер белорусского народа. Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин так и ответил журналистам в ходе брифинга: «Важный посыл новой Военной доктрины – Республика Беларусь ни к одному народу не относится как к своему врагу вне зависимости от действий правительств этих государств».

С другой стороны, реакция недругов убедительно подтвердила правильность того, что наиболее пугающие Запад вопросы были систематизированы и вошли в проект новой доктрины отдельными главами.

Об этом в интервью телеканалу СТВ рассказал начальник информационно-аналитического управления белорусского Генштаба Артем Буторин. Представитель военного ведомства, говоря о появлении в доктрине главы о союзнических обязательствах Минска, отметил, что «там собраны воедино все положения, которые на сегодняшний момент закреплены в международных договорах, ратифицированных нами, с нашими союзниками, в том числе в рамках международных организаций». «Это лежало на поверхности. В разных документах были прописаны разные вещи. В военной доктрине мы это аккумулируем и целостно, комплексно прописываем наше отношение к тому, как мы рассматриваем наше союзничество со стратегическими партнерами», – пояснил он. «Однозначно в Военной доктрине сохранится положение, которое предусматривает, что нападение на любое союзное нам государство будет считаться нападением на Республику Беларусь», — добавил Буторин.

Следует напомнить, что о готовности Республики Беларусь выполнить свои союзнические обязательства по защите Союзного государства, а также государств-членов ОДКБ, уже не раз говорилось «с самых высоких трибун». Совсем недавно, 27 января, выступая во время церемонии открытия Мемориального комплекса в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал: «Мы не можем изменить прошлое, но в наших силах защитить будущее. Пусть этот мемориал бережёт нашу общую историческую память, братство народов и силу нерушимого единства наций, сплотившихся в борьбе с мировым злом и победивших его. Это очень важно для нас сегодня». Эти слова можно считать подтверждением того, что в Беларуси неукоснительность выполнения союзнического долга относится к экзистенциальным вопросам.

Как известно, доверие вызывают только те слова, которые подтверждены делом. Поэтому с осени 2021 года в Беларуси развёрнута и повышает свою готовность к выполнению задач по предназначению совместная региональная группировка белорусских и российских войск. Развёрнуты и несут боевое дежурство по ПВО на западных рубежах Союзного государства новейшие зенитные ракетные системы С-400, боевые расчёты белорусских ракетчиков совершенствуют свои навыки в применении ОТРК «Искандер». На территории Беларуси успешно функционируют совместные учебно-боевые центры (УБЦ) для подготовки специалистов, необходимых для российской и белорусской армий. Завершён процесс размещения на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия как элемента стратегического сдерживания. На западной и южной границах республики дополнительно развёрнуты подразделения войск оперативных командований и ССО вооружённых сил Беларуси, тем самым обеспечено прикрытие тылов группировки российских войск, участвующих в СВО.

Кстати, с учётом практически уже начавшегося учения НАТО Steadfast Defender-24, прикрытие западной границы приобретает особую актуальность. Эти манёвры альянса называют одними из крупнейших в Европе. В них примут участие более 100 тыс. военнослужащих из 32 стран, где Польше отведена ключевая роль. При этом организаторы манёвров не особо-то и скрывают, что в качестве основного противника, согласно легенде учения, выступает Россия.

Вот здесь уместно напомнить слова Александра Лукашенко, который, вполне возможно, что и предвидя возникновение подобной ситуации, сказал: «Наше участие в спецоперации мною определено давно, в первый день её начала, когда я сказал, что мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку».

Владимир Вуячич