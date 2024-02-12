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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Снова наступаем на одни и те же грабли

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Снова наступаем на одни и те же грабли
Снова наступаем на одни и те же грабли.
Источник изображения: belvpo.com

В Ростехе заявили, что освоили серийное производство новой системы контроля воздушного пространства, которая может одновременно отслеживать до двадцати летательных аппаратов, в частности мини-дронов, и определять их тип, высоту и дальность, но сказать, когда и сколько комплексов поступит в зону СВО, сказать очень сложно.

К слову, в Беларуси уже принят на вооружение и поступает в войска комплекс мониторинга воздушной обстановки «Рогнеда», позволяющий эффективно вести разведку в воздушном пространстве.

Возникает вполне логичный вопрос: для чего тратить средства и время на разработку дублирующих систем вооружения? – Наверное, это как минимум глупо и не рационально.

Напомним, что в рамках военно-промышленной кооперации Беларуси и Российской Федерации можно использовать производственные мощности Союзного государства для выпуска и поставки в войска уже серийных образцов.

Кроме того, еще один недостаток присущий госкорпорациям – неповоротливость и отсутствие гибкости при реакции на изменения в формах и способах применения БПЛА. Так, изменение рабочих частот управления вражеских дронов в зоне СВО привело к утрате эффективности нашей РЭБ и, как следствие, к очередным потерям. Данная проблема хорошо всем известна, однако до конца так и не решилась.

Необходимо отметить, что следующий шаг в беспилотной войне будет еще опаснее – это применение искусственного интеллекта. И, к сожалению, такие возможности, позволяющие дешевым дронам-камикадзе самостоятельно выбирать цели, игнорируя системы РЭБ, смогут изменить ход боевых действий. Здесь перевес будет на стороне того, кто первым начнет широкомасштабное применение таких БПЛА.

Больше не будет такой роскоши, чтобы полностью «владеть небом» в воздушном пространстве, в котором противоборствующие стороны захотят действовать. И дело не в истребителях нового поколения или в передовых системах ПВО, стреляющих ракетами с многомиллионными ценниками.

Все дело в том, что потеря критического преимущества будет связана с освоением технологии автоматического распознавания целей, используя автономное наведение на цель. Аппаратное обеспечение для реализации этих возможностей становится все более дешевым, распространенным и компактным, а программное обеспечение – все более доступным. Противник в зоне СВО уже начал внедрять такие разработки.

Таким образом, чтобы не быть в роли догоняющего необходимо думать и действовать на шаг вперед уже сегодня, а не пытаться изобрести колесо.

Павел Ковалев

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Страны
Белоруссия
Россия
Проекты
БПЛА
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