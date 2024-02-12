Войти
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США

224
0
0
ЛПУК, LITPOLUKRBRIG
Мероприятия оперативной подготовки литовско-польско-украинского корпуса (ЛПУК, LITPOLUKRBRIG).
Источник изображения: belvpo.com

В польском Люблине проходят учения Brave Band-24 («Бравый оркестр-24»), главное мероприятие оперативной подготовки литовско-польско-украинского корпуса (ЛПУК, LITPOLUKRBRIG). Тема учений – планирование и проведение наступательных операций. В текущем году руководство учениями взяла на себя национальная гвардия США.

Сценарий учений предусматривает проведение наступательной операции с использованием всех имеющихся сил и средств ЛПУК. Одним из ключевых аспектов является координация действий всех подразделений, в которой руководящая роль отведена американцам.

«В этом как раз и заключается преимущество учений», – утверждает полковник США Тимоти Ньюман из нацгвардии Иллинойса.

В свою очередь, командир ЛПУК отмечает, что учение призвано оценить боеготовность подразделения.


Мероприятия оперативной подготовки литовско-польско-украинского корпуса (ЛПУК, LITPOLUKRBRIG).
Источник: belvpo.com

«Мы отрабатывали наступление, действуя в составе международной дивизии, созданной американцами. Мы используем сценарий, в котором противник намерен вторгнуться на нашу территорию. Мы выстраиваем передний край обороны. Подтягиваем логистику, медицинское обеспечение, и активно задействуем инженерные войска», – объясняет начальник оперативного отдела ЛПУК майор Лукаш Собешек.

«Наибольшую сложность представляет местность проведения операций (реальные географические данные – прим.). У нас очень ограничены коридоры для маневра. Поэтому мы используем инженерные войска для преодоления препятствий. Наводим переправы. Время здесь играет решающую роль», – признается майор Собешек.

Вскоре ЛПУК примет участие в учениях 18-й механизированной дивизии Войска Польского, которая только в прошлом году достигла оперативной готовности и прошла сертификацию. Фактически, это означает готовность соединения к выполнению задач по предназначению (ведению боевых действий).


Мероприятия оперативной подготовки литовско-польско-украинского корпуса (ЛПУК, LITPOLUKRBRIG).
Источник: belvpo.com

Как видим очередь сертификации дошла и до ЛПУК. Практические же действия LITPOLUKRBRIG отработает под руководством 18-й мд в ходе июньских учений Three Swords-24, одного из элемента крупномасштабных учений в Польше и странах Балтии, например таких как «Драгун-24», «Сплав Рамштейна-24» и т.д.


Мероприятия оперативной подготовки литовско-польско-украинского корпуса (ЛПУК, LITPOLUKRBRIG).
Источник: belvpo.com

Будут ли эти мероприятия просто «военными игрищами» или иметь практическую направленность покажет время. Очевидно одно – ЛПУК достиг оперативной готовности и готов к реальному применению в боевых условиях в составе военной коалиции, где управление возглавляют американские специалисты, а ключевую роль играет мощь 18-й механизированной дивизии Войска Польского.

Павел Ковалев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Проекты
Военные учения
Похожие новости
25.08.2023
Варшава хвастается своей армией, но это лишь иллюзии о могуществе
24.08.2023
США активно пользуются "страшилками" о России в своих целях
15.08.2022
Военно-воздушные силы России: 110 лет на высоте
16.03.2022
Николай Кобринец: ни о каком диалоге с НАТО сейчас речи быть не может
05.07.2021
Страна (Украина): вернуть русский язык и убрать военную угрозу. Какие условия Путин ставит для встречи с Зеленским
13.06.2018
США предрекли "светлое будущее" российской "Рукавице"
19.10.2015
Вашингтон играет с огнем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.02 07:12
  • 59133
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.02 03:00
  • 1
В США придумали способ одному оператору управлять сотней дронов одновременно
  • 11.02 19:21
  • 8
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 11.02 18:34
  • 1
На российском предприятии ВПК в Удмуртии произошел взрыв во время испытаний
  • 11.02 09:59
  • 17
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 11.02 07:40
  • 1233
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 10.02 22:07
  • 401
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 09.02 21:40
  • 0
О влиянии искусственного интеллекта на ход боевых действий
  • 09.02 15:40
  • 0
Александр Лукашенко: «Мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку!»
  • 09.02 15:19
  • 0
Снова наступаем на одни и те же грабли
  • 09.02 12:01
  • 6
Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США
  • 09.02 06:30
  • 2
Новый украинский «стратегический» ударный БПЛА Shoolika mk6 протестировали в ВСУ
  • 09.02 02:07
  • 1
General Atomics показала новый разведывательный беспилотник XQ-67A
  • 09.02 01:48
  • 1
AP: Украина начала вербовать наемников из Колумбии на фоне истощения рядов ВСУ
  • 08.02 15:38
  • 0
Steadfast Defender – масштабы и география учений выросли в десять раз