Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США

В польском Люблине проходят учения Brave Band-24 («Бравый оркестр-24»), главное мероприятие оперативной подготовки литовско-польско-украинского корпуса (ЛПУК, LITPOLUKRBRIG). Тема учений – планирование и проведение наступательных операций. В текущем году руководство учениями взяла на себя национальная гвардия США.

Сценарий учений предусматривает проведение наступательной операции с использованием всех имеющихся сил и средств ЛПУК. Одним из ключевых аспектов является координация действий всех подразделений, в которой руководящая роль отведена американцам.

«В этом как раз и заключается преимущество учений», – утверждает полковник США Тимоти Ньюман из нацгвардии Иллинойса.

В свою очередь, командир ЛПУК отмечает, что учение призвано оценить боеготовность подразделения.

Мероприятия оперативной подготовки литовско-польско-украинского корпуса (ЛПУК, LITPOLUKRBRIG). Источник: belvpo.com

«Мы отрабатывали наступление, действуя в составе международной дивизии, созданной американцами. Мы используем сценарий, в котором противник намерен вторгнуться на нашу территорию. Мы выстраиваем передний край обороны. Подтягиваем логистику, медицинское обеспечение, и активно задействуем инженерные войска», – объясняет начальник оперативного отдела ЛПУК майор Лукаш Собешек.

«Наибольшую сложность представляет местность проведения операций (реальные географические данные – прим.). У нас очень ограничены коридоры для маневра. Поэтому мы используем инженерные войска для преодоления препятствий. Наводим переправы. Время здесь играет решающую роль», – признается майор Собешек.

Вскоре ЛПУК примет участие в учениях 18-й механизированной дивизии Войска Польского, которая только в прошлом году достигла оперативной готовности и прошла сертификацию. Фактически, это означает готовность соединения к выполнению задач по предназначению (ведению боевых действий).

Мероприятия оперативной подготовки литовско-польско-украинского корпуса (ЛПУК, LITPOLUKRBRIG). Источник: belvpo.com

Как видим очередь сертификации дошла и до ЛПУК. Практические же действия LITPOLUKRBRIG отработает под руководством 18-й мд в ходе июньских учений Three Swords-24, одного из элемента крупномасштабных учений в Польше и странах Балтии, например таких как «Драгун-24», «Сплав Рамштейна-24» и т.д.

Мероприятия оперативной подготовки литовско-польско-украинского корпуса (ЛПУК, LITPOLUKRBRIG). Источник: belvpo.com

Будут ли эти мероприятия просто «военными игрищами» или иметь практическую направленность покажет время. Очевидно одно – ЛПУК достиг оперативной готовности и готов к реальному применению в боевых условиях в составе военной коалиции, где управление возглавляют американские специалисты, а ключевую роль играет мощь 18-й механизированной дивизии Войска Польского.

Павел Ковалев