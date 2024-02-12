Войти
Военное обозрение

«Имеют машинное зрение»: Украинский эксперт подтвердил наличие у ВС России дронов, способных обходить системы РЭБ

243
0
0
Применение FPV-дрона
Применение FPV-дрона.
Источник изображения: topwar.ru

На вооружении российской армии появились ударные дроны с "машинным зрением", они обходят украинские системы РЭБ и поражают даже защищенные цели. Об этом заявил украинский военный Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш".

Украинский специалист утвердительно ответил на вопрос ведущих "телемарафона", спросивших о появлении на фронте новых российских беспилотников, способных игнорировать системы РЭБ. По его словам, ВСУ уже столкнулись с такими дронами на Херсонском направлении, когда один из них атаковал украинский катер с военнослужащими на борту и поразил его, несмотря на купол РЭБ.

Войска РФ пытались атаковать катер ВСУ на Днепре обычными дронами, но судно было прикрыто куполом РЭБ. Затем против защищенного объекта применили беспилотник нового типа "с машинным зрением", который обошел систему помех

- заявил Флеш, не став ничего добавлять о судьбе атакованного катера.

Ранее российские ресурсы писали, что в войска поступила партия ударных FPV-дронов, которые обладают способностью фиксировать объект и атаковать его, не обращая внимания на системы защиты. Оператор доводит дрон до цели, фиксирует ее и переводит в режим атаки, после чего дрон атакует уже без участия оператора.

Беспилотники, еще в начале спецоперации считавшиеся чуть ли не игрушками, за два года войны превратились в грозное оружие, без которого современные боевые действия уже не воспринимаются. Развиваются и сами беспилотники, все больше моделей появляется на фронте. Соответственно, развитие получают и системы защиты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
27.11.2023
Economist: Россия успешно использует средства РЭБ против БПЛА и ракет Украины
22.08.2023
Международный военно-технический форум "Армия-2023" завершил свою работу
07.12.2022
Дальняя в действии: какие цели поразили ВС России на Украине
05.12.2022
Наступательный нажим: ВС РФ перемалывают под Артемовском украинские части
15.06.2022
Союзные в силе: после обстрелов Донецка власти ДНР запросили помощь РФ
01.09.2020
"У "Арматы" большое будущее". Глава Уралвагонзавода — о развитии танкостроения России
09.11.2010
Поворот винта
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.02 07:12
  • 59133
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.02 03:00
  • 1
В США придумали способ одному оператору управлять сотней дронов одновременно
  • 11.02 19:21
  • 8
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 11.02 18:34
  • 1
На российском предприятии ВПК в Удмуртии произошел взрыв во время испытаний
  • 11.02 09:59
  • 17
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 11.02 07:40
  • 1233
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 10.02 22:07
  • 401
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 09.02 21:40
  • 0
О влиянии искусственного интеллекта на ход боевых действий
  • 09.02 15:40
  • 0
Александр Лукашенко: «Мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку!»
  • 09.02 15:19
  • 0
Снова наступаем на одни и те же грабли
  • 09.02 12:01
  • 6
Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США
  • 09.02 06:30
  • 2
Новый украинский «стратегический» ударный БПЛА Shoolika mk6 протестировали в ВСУ
  • 09.02 02:07
  • 1
General Atomics показала новый разведывательный беспилотник XQ-67A
  • 09.02 01:48
  • 1
AP: Украина начала вербовать наемников из Колумбии на фоне истощения рядов ВСУ
  • 08.02 15:38
  • 0
Steadfast Defender – масштабы и география учений выросли в десять раз