«Имеют машинное зрение»: Украинский эксперт подтвердил наличие у ВС России дронов, способных обходить системы РЭБ

На вооружении российской армии появились ударные дроны с "машинным зрением", они обходят украинские системы РЭБ и поражают даже защищенные цели. Об этом заявил украинский военный Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш".
Украинский специалист утвердительно ответил на вопрос ведущих "телемарафона", спросивших о появлении на фронте новых российских беспилотников, способных игнорировать системы РЭБ. По его словам, ВСУ уже столкнулись с такими дронами на Херсонском направлении, когда один из них атаковал украинский катер с военнослужащими на борту и поразил его, несмотря на купол РЭБ.
- заявил Флеш, не став ничего добавлять о судьбе атакованного катера.
Ранее российские ресурсы писали, что в войска поступила партия ударных FPV-дронов, которые обладают способностью фиксировать объект и атаковать его, не обращая внимания на системы защиты. Оператор доводит дрон до цели, фиксирует ее и переводит в режим атаки, после чего дрон атакует уже без участия оператора.
Беспилотники, еще в начале спецоперации считавшиеся чуть ли не игрушками, за два года войны превратились в грозное оружие, без которого современные боевые действия уже не воспринимаются. Развиваются и сами беспилотники, все больше моделей появляется на фронте. Соответственно, развитие получают и системы защиты.