«Имеют машинное зрение»: Украинский эксперт подтвердил наличие у ВС России дронов, способных обходить системы РЭБ

На вооружении российской армии появились ударные дроны с "машинным зрением", они обходят украинские системы РЭБ и поражают даже защищенные цели. Об этом заявил украинский военный Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш".

Украинский специалист утвердительно ответил на вопрос ведущих "телемарафона", спросивших о появлении на фронте новых российских беспилотников, способных игнорировать системы РЭБ. По его словам, ВСУ уже столкнулись с такими дронами на Херсонском направлении, когда один из них атаковал украинский катер с военнослужащими на борту и поразил его, несмотря на купол РЭБ.

Войска РФ пытались атаковать катер ВСУ на Днепре обычными дронами, но судно было прикрыто куполом РЭБ. Затем против защищенного объекта применили беспилотник нового типа "с машинным зрением", который обошел систему помех

- заявил Флеш, не став ничего добавлять о судьбе атакованного катера.

Ранее российские ресурсы писали, что в войска поступила партия ударных FPV-дронов, которые обладают способностью фиксировать объект и атаковать его, не обращая внимания на системы защиты. Оператор доводит дрон до цели, фиксирует ее и переводит в режим атаки, после чего дрон атакует уже без участия оператора.

Беспилотники, еще в начале спецоперации считавшиеся чуть ли не игрушками, за два года войны превратились в грозное оружие, без которого современные боевые действия уже не воспринимаются. Развиваются и сами беспилотники, все больше моделей появляется на фронте. Соответственно, развитие получают и системы защиты.