"Музыка для ушей Путина". Трамп одобрил нападение РФ на союзников НАТО (The Guardian, Великобритания)

Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати.

Guardian: Трамп призовет Россию атаковать союзников НАТО, если они не заплатят

Трамп назвал условие, при котором он сам может призвать РФ напасть на союзников НАТО, пишет Guardian. Бывшего президента возмущает, что не все страны альянса тратят на оборону 2% своего ВВП, так что он решил стимулировать их российской угрозой.

Белый дом назвал высказывания бывшего президента и потенциального кандидата от Республиканской партии на выборах 2024 года "безрассудными"

Наиболее вероятный кандидат на президентских выборах 2024 года от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что он готов "призывать" Россию атаковать тех союзников Соединенных Штатов по альянсу НАТО, которые, с его точки зрения, не выполняют свои финансовые обязательства.

Белый дом назвал высказывания Трампа "ужасающими и безрассудными". Это свое заявление Трамп сделал в субботу, 10 февраля, во время предвыборного митинга в Конвее, Южная Каролина, в преддверии республиканских праймериз, которые пройдут 24 февраля.

Бывший президент выразил опасения по поводу дальнейшей помощи Украине, которая продолжает сопротивляться наступлению российских сил, а также по поводу существования НАТО — альянса, в который входит 31 государство и который Соединенные Штаты будут обязаны защищать, если возникнет такая необходимость.

В субботу Трамп заявил, что в ходе одной из встреч представителей НАТО он сказал своему коллеге-главе государства, что Соединенные Штаты под его руководством не станут защищать те страны, которые "не платят".

"Один из президентов крупной страны встал и сказал: "Сэр, если мы не будем платить и на нас нападет Россия, вы нас защитите?" — заявил Трамп. — Я ответил: "Вы не заплатили, вы уклоняетесь от уплаты?"

"Нет, я не стал бы вас защищать. На самом деле я даже призвал бы их [Россию] сделать все то, чего они, черт возьми, хотят. Вы должны платить. Вы обязаны платить по счетам".

В ответ на просьбу прокомментировать слова Трампа представитель Белого дома Эндрю Бейтс (Andrew Bates) сказал следующее: "Призывать кровавые режимы к вторжению на территории наших ближайших союзников — это ужасающе и безрассудно. Это ставит под угрозу американскую национальную безопасность, глобальную стабильность и нашу собственную экономику".

В 2014 году, когда Россия присоединила Крымский полуостров, страны НАТО договорились приостановить процесс сокращения расходов на оборону, который они начали после окончания холодной войны, и предпринять меры для достижения целевого показателя расходов в 2% от ВВП к 2024 году.

Во время своей предвыборной кампании 2016 года Трамп напугал западных союзников, предупредив, что Соединенные Штаты под его руководством могут отказаться от своих обязательств перед членами НАТО и вставать на защиту только тех стран, которые тратят на оборону не менее 2% от ВВП.

По состоянию на 2022 год только семь стран-членов НАТО из 31 выполнили это требование. Для сравнения, в 2014 году таких стран было всего три. Специальная военная операция на Украине подтолкнула некоторых членов альянса увеличить расходы на оборонные нужды.

Комментарии Трампа прозвучали в тот момент, когда Украина, столкнувшаяся с провалом контрнаступления и острой нехваткой оружия, отчаянно старается сдержать наступление российских сил, а республиканцы в Конгрессе США все более скептически относятся к идее выделения нового пакета помощи этой стране.

Субботнее заявление Трампа вызвало серьезную тревогу у многих политических экспертов в Соединенных Штатах.

"Прозвучало так, будто Трамп призывает Россию атаковать наших союзников по НАТО", — написал в соцсети X Дэвид Корн (David Corn), аналитик MSNBC и глава вашингтонского бюро Mother Jones.

Тем временем консервативный политический обозреватель Алисса Фара Гриффин (Alyssa Farah Griffin) отметила, что высказывания Трампа стали "музыкой" для ушей российского лидера Владимира Путина.

В субботу бывший президент также отпраздновал недавний провал в Конгрессе законопроекта, направленного на смягчение миграционного кризиса на границе Соединенных Штатов и Мексики. Действующий президент Джо Байден поддержал этот законопроект, но Трамп пообещал, что в случае своего избрания в первый же день после возвращения в Овальный кабинет он проведет "масштабную операцию по депортации".

В опросах общественного мнения Трамп демонстрирует высокие результаты по сравнению с Байденом, который обошел его на выборах 2020 года. Однако в отношении бывшего президента было выдвинуто более 90 головных обвинений.

В обвинениях, собранных в четырех отдельных обвинительных заключениях, выдвинутых в различных юрисдикциях, утверждается, что он пытался изменить результаты выборов, которые он проиграл, незаконным образом хранил правительственные секретные документы уже после окончания своего президентского срока и незаконным образом платил деньги за молчание порноактрисе, утверждавшей, что у них с Трампом была сексуальная связь.

Трамп не признает себя виновным ни по одному пункту обвинений.