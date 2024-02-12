В Кремле подчеркивают важность достижения целей СВО на фоне отсутствия политико-дипломатических условий для урегулирования

Петропавловск-Камчатский. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - России важно достичь своих целей на Украине и СВО является в этом смысле крайней мерой после того, как был отвергнут политико-дипломатический путь урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что важно для российской стороны? Это достичь тех целей, которые стоят перед СВО. Эти же цели были актуальны и до начала СВО, и Путин неоднократно предлагал путь диалога, решать все эти наши озабоченности политико-дипломатическими средствами. И переход к военному решению этой проблемы - это было крайней мерой после того как нам было отказано в каком-либо обсуждении наших законных озабоченностей", - сказал Песков в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину в воскресенье.