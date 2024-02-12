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Интерфакс-АВН

Песков: задача интервью Путина Карлсону, чтобы президента РФ услышали в мире, достигнута

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Президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Источник изображения: © POOL

Москва. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - В Кремле считают, что задача интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону - быть услышанным в мире - достигнута.

"С американским журналистом Путин посылает такой месседж и международной аудитории, не только в Соединенных Штатах Америки, и в Европе, и во всех других направлениях. Не всем хочется это слышать, мы видим официальных представителей США, которые называют это интервью ненужным и настоятельно рекомендуют его не читать, им не хочется, чтобы истинное мировоззрение Путина стало доступным для простых американцев. Но на этот раз это все равно происходит", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва.Кремль.Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК), фрагмент которого у себя в телеграм-канале выложил журналист Павел Зарубин.

Он продолжил, что "этого не изменить, мир изменился". "Действительно, мы ведь и раньше имели очень много запросов на интервью с президентом. На самом деле они были. У нас и британские вещатели, и американские вещатели, и европейские на протяжении двух лет с начала СВО, они, действительно, достаточно настойчиво просят интервью, но им нет смысла давать интервью, потому что они не пытаются давать сбалансированную информацию", - отметил пресс-секретарь президента.

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
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