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Военное обозрение

«Указ подписан»: СВ ВСУ возглавил генерал Павлюк, отдавший приказ закрыть гумкоридоры для мирных жителей Мариуполя

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Источник изображения: topwar.ru

Новый главком ВСУ Александр Сырский продолжает собирать новую команду, с котрой в дальнейшем намерен победить российскую армию и выйти на границы 1991 года. Зеленский сегодня подписал еще несколько указов о назначении новых замов и командующих, сделав очередные перестановки.

Итак, новым командующим Сухопутных войск, как и предполагалось, стал Александр Павлюк, занимавший до этого должность первого зама Резникова и отказавшийся уйти в отставку вместе с ним. В России Павлюк является военным преступником, он объявлен в розыск в рамках уголовного дела за преступления в Мариуполе. Это он отдал приказ о блокировке гуманитарных коридоров для мирных жителей, после чего нацисты прикрывались ими от российских солдат. Приказ о ликвидации перемещающихся по городу любых лиц тоже отдал он.

Сняли с должности и командующего Объединенными силами ВСУ еще со времен так называемой ООС на Донбассе Сергея Наева. Вместо него назначен Юрий Содоль, ранее командовавший морской пехотой. Остался и Наев командующим группировкой "Север" ВСУ не сообщается, но это вряд ли.

Снят с должности командующего Десантно-штурмовых войск Максим Миргородский, вместо него назначен Игорь Скибюк, занимавший должность начальника штаба ДШВ. Командиром сил территориальной обороны стал Игорь Плахута, он назначен вместо Анатолия Баргилевича, который ушел на повышение, возглавив Генштаб ВСУ вместо Сергея Шепталы, уволенного вместе с Залужным.

Все они являются опытными офицерами, которые имеют колоссальные знания и опыт, который непременно ускорит нашу победу

- заверил новый главком ВСУ Сырский.

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Страны
Россия
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