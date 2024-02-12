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Военное обозрение

Эстония получила израильские ПКР, с помощью которых ранее намеревалась «закрыть» Финский залив для российских кораблей

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Источник изображения: topwar.ru

Эстония получила на вооружение мобильный противокорабельный комплекс с израильскими противокорабельными ракетами Blue Spear (5G SSM). О поставке ракет сообщил центр оборонных инвестиций Министерства национальной обороны Эстонии.

Эстония стала первой в Прибалтике, получившей на вооружение данный противокорабельный комплекс. Подробности поставки не раскрываются, эстонцы не разглашают количество закупленных комплексов и их стоимость. Соглашение о закупке ПКР Blue Spear (5G SSM) для оснащения перспективных береговых ракетных комплексов, государственный центр оборонных инвестиций министерства обороны Эстонии и израильско-сингапурская компания Proteus Advanced Systems Pte. Ltd. подписали в начале октября 2021 года.

Это современная система оружия, которая поднимает военно-морской потенциал Эстонии на совершенно новый уровень. Высокотехнологичный ракетный комплекс является частью нашей комплексной стратегии береговой обороны, она охватывает дальностью стрельбы почти все Балтийское море

- говорится в сообщении.

Ранее в Эстонии заявили, что намерены "закрыть" Финский залив для российских кораблей, получив новые береговые противокорабельные комплексы и объединив эстонскую противокорабельную оборону с финской, поскольку дальность поражения противокорабельных ракет "превышает его ширину".

ПКР Blue Spear фактически является разработанной Israel Aerospace Industries (IAI) новой израильской противокорабельной ракетой Gabriel 5, только реализуемой под брендом Proteus Advanced Systems. ПКР Blue Spear является высокоточным оружием, способным поражать загоризонтные, движущиеся и неподвижные цели в любую погоду и время суток. Максимальная дальность стрельбы - 290 км. Ракета использует активную радиолокационную головку самонаведения, "точную навигацию и надежную систему связи". Подчеркивается, что ПКР Blue Spear невосприимчива к системам РЭБ.

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Страны
Финляндия
Эстония
Компании
IAI
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