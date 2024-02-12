Самоубийство для страны: Зеленский обрек Украину на уничтожение ради власти (Advance, Хорватия)

Advance: отставка Залужного спасла власть, но обрекла Украину на уничтожение

Описывая положение ВСУ на фронте как тупиковое, Залужный вел Украину к мирным переговорам, пишет Advance. Однако ради спасения своей власти киевский режим выбрал другой путь. Устранив популярного главкома, Зеленский обрек страну на уничтожение.

Д. Марьянович

Произошло то, что и ожидалось, вот только последствия могут оказаться неожиданными. Украинский президент Владимир Зеленский решился на рискованный шаг: он сменил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Решение принято всего через несколько дней после того, как Залужный опубликовал статью в CNN, в которой как раз прогнозирует такой поворот, но все равно рассуждает с позиций главнокомандующего, который не собирается уходить.

Почему отставка Валерия Залужного столь значима? Из-за того, что в течение последних двух лет вооруженного конфликта Валерий Залужный превратился в символ украинской стойкости. Да, при нем провалилось столь разрекламированное контрнаступление в прошлом году, но оно было обречено на провал с самого начала, поскольку его целью никогда не ставили сломить российскую оборону. Цель была создать впечатление об Украине как о военной державе, которой нужно продолжать помогать деньгами и оружием. Вряд ли идея подобного контрнаступления как императива родилась в головах военных, то есть самого Валерия Залужного. Провалившееся украинское контрнаступление было во многом политическим проектом, придуманным Зеленским и его узким кругом. Благодаря разговорам о новом контрнаступлении президент Украины мог, выступая в разных столицах Запада, обеспечивать продолжение помощи стране.

Когда сомнительное контрнаступление провалилось самым неприглядным образом (ВСУ так и не вернули под свой контроль ни одного города и даже ни одного мало-мальски крупного селения), политическое руководство тут же поняло, что нужно как можно быстрее найти виноватого, реального или вымышленного. Тогда на него можно свалить всю вину и, избавившись от него, продолжить свою тактику, которая сейчас в целом сводится к тому, чтобы выпрашивать деньги и оружие у Запада. Большой вопрос, где все эти огромные средства потом оказываются. Часть, конечно, уходит на фронт, но часть, быть может, "откладывается" ради создания нового украинского олигархического класса, который будет "выезжать" на разговорах о союзничестве с Западом, мнимых свободах и тому подобных ценностях.

Украинский политический modus operandi (лат. "образ действия", — прим. ИноСМИ) неприятно напоминает некоторые европейские страны помельче, лидеры которых поняли, что могут править практически неограниченно, если соединят лояльность к западным центрам власти с внутренними устоявшимися порядками, коррупцией или даже ревизионистской политикой. За примером далеко ходить не надо: все это происходит и в Хорватии. Вспомним обстоятельства назначения генерального прокурора. Власть быстро разобралась что к чему и заключила, что может действовать, как ей вздумается, сохраняя при этом имидж лояльного и беспрекословного соратника в глазах Брюсселя и Вашингтона.

По соседству с нами можно найти и другие примеры. Вспомним хотя бы продолжительное правление Мило Джукановича в Черногории. Если бы кого-то заботила демократия, то за прошедшие годы в Черногории неизбежно произошла бы не одна цветная революция. Но лояльность Западу стала тем фактором, которого оказалось более чем достаточно, чтобы местная клика продержалась у власти максимально долго.

Обратимся теперь к ситуации в соседней Италии. Предприимчивый премьер Джорджа Мелони готова была закрывать глаза на то, что у нее под боком маршируют ультраправые, готовые возродить фашистскую Италию. Главные центры власти сначала перепугались, потому что еще не знали, с кем имеют дело. Они боялись правых, думая, что те начнут заигрывать с Москвой, которая превращается в своеобразный оплот идей альтернативных западному либеральному течению. Но когда Мелони объявила, что души не чает в НАТО и что будет оказывать помощь Украине, страх перед "правыми" как рукой сняло. Разумеется, проявила она себя, уже когда победила на выборах, потому что сначала ей нужно было обмануть собственных избирателей, не слишком симпатизирующих Киеву.

Как это все связано с нынешней отставкой генерала Валерия Залужного? Очень тесно. Владимир Зеленский — человек как раз того сорта, о каком я писал выше. На территории восточнее Франции и вплоть до зоны индифферентности к Российской Федерации и ее операции на Украине (эта зона начинается где-то в Азии, в Казахстане, Турции…) мы встречаем страны, которые сочетают лояльность к вышестоящим структурам Запада с пренебрежением к собственному народу.

Отстранение Валерия Залужного — это одновременно и отказ от всякой оппозиции. Генерал Залужный доказал свою храбрость, назвав вещи своими именами: вооруженный конфликт зашел в тупик. Все это и так видели, но политическое руководство в Киеве установило неписанное правило: оглашение правды приравнивается, похоже, к измене родине и "пособничеству врагу".

Валерия Залужного хотели убрать, потому что вынуждены что-то предъявить западным инвесторам, вложившим миллиарды в провальное украинское контрнаступление. Да, с точки зрения западного военно-промышленного лобби контрнаступление не провалилось, так как их заводы получили миллиарды долларов от налогоплательщиков. Эти средства были потрачены на производство ракет, снарядов и разного другого вооружения для Украины. Многие остались в плюсе, в отличие от тысяч и тысяч погибших с украинской и российской стороны, для которых "игра окончена". Но это высокопоставленных акционеров нисколько не тревожит.

Теперь же причин, чтобы отправить Валерия Залужного в отставку, стало вдвое больше, ведь он начал говорить правду. Кроме того, по популярности он обошел Владимира Зеленского, а в момент, когда Украина, возможно, действительно проигрывает в конфликте, соперники такого масштаба для Владимира Зеленского крайне опасны.

Можно ли в связи с этим сказать, что Владимир Зеленский поступил умно и предусмотрительно, избежав того, что в прошлом году случилось с Владимиром Путиным и Евгением Пригожиным? В каком-то смысле да. Хотя параллели между Залужным и Пригожиным сомнительны. Тем не менее факт в том, что если кто и мог сместить Владимира Зеленского с поста президента, то, вероятно, это Валерий Залужный, который пользовался большой поддержкой народа.

Окажет ли Залужный сопротивление? По-видимому, нет. По крайней мере не сейчас. Теперь у Зеленского есть возможность продемонстрировать целесообразность своих рискованных шагов, и если дело пойдет плохо, то, может, мы еще услышим о генерале Залужном. Пока же эти двое сохраняют впечатление единства, что подтверждают их согласованные заявления. Валерий Залужный заявил, что у него состоялся "очень важный и серьезный разговор" с Зеленским, после которого было принято решение о смене тактики и стратегии. "Вызовы 2022 года отличаются от вызовов 2024. Поэтому все должны приспособиться к новым условиям. Мы должны победить вместе", — сказал в заявлении Валерий Залужный.

Отставка не произвела шокирующего впечатления, поскольку на место Залужного пришел не глава разведки Кирилл Буданов, как предполагали многие, а видный генерал Александр Сырский, который ранее командовал сухопутными войсками ВСУ.

Но разве эта замена так уж важна, как утверждают? Разумеется. Важно еще раз напомнить, каким статусом обладает Валерий Залужный на Украине. Прозванный Железным генералом Залужный, по опросам, пользуется поддержкой 90% респондентов, что явно больше, чем 77% у Зеленского.

Уход Валерия Залужного может ударить по моральному духу украинской армии, особенно в тот момент, когда ее главный бастион обороны, город Авдеевка, вот-вот перейдет под контроль российской армии.

Конечно, важнейшую роль все-таки сыграет американская помощь. Если американцы уладят внутренние разногласия и одобрят пакет помощи Украине в размере нескольких десятков миллиардов долларов, то генерал Сырский, разумеется, сможет сделать многое. Но если блокада продлится, то есть если республиканская партия в конгрессе получила распоряжение (от самого Трампа?) "держаться до конца", то есть до выборов, которые запланированы на ноябрь текущего года, то Украина вскоре потерпит военное поражение. При таком сценарии замена в военном руководстве особо ничего не даст, а может, только ускорит неминуемую развязку. Сегодня Владимир Зеленский почувствовал себя чуть увереннее, но угроза для Украины и ее судьбы теперь больше, чем днем ранее. Ведь Валерий Залужный, возможно, уже склонялся ко мнению, что спасти страну сейчас можно только переговорами. Однако Киев эту идею отвергает и будет отвергать из-за выбранного способа правления, о котором я писал выше. Этот способ хорош для власти, но потенциально самоубийственен для страны. Причем и в мирное, и в военное время.