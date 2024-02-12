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Интерфакс-АВН

Трамп призвал власти США не оказывать финансовую помощь другим странам в военной сфере на безвозмездной основе

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Бывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Harnik

Вашингтон. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону нужно перейти к практике выделять финансовую помощь другим странам на их военные нужды лишь при условии возврата средств.

"Политики хотят, чтобы мы дали почти $100 млрд нескольким странам. $100 млрд", - цитирует в воскресенье издание The Hill высказывание Трампа на состоявшемся накануне митинге в штате Южная Каролина.

"Почему мы должны делать это? Если вы такое делаете, дайте им не просто $100 млрд, дайте им эти деньги в виде займа", - подчеркнул экс-президент.

Он не стал упоминать в этом контексте Израиль. В то же время Трамп заявил о необходимости остановить конфликт на Украине, "не дать начаться другим войнам".

В октябре прошлого года президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на оказание финансовой помощи Украине в размере $61,4 млрд сроком на год. Однако утвердить это финансирование пока не удалось. В минувшую среду в Сенате Конгресса США заблокировали компромиссный двухпартийный законопроект по безопасности границ и иностранной финансовой помощи. Большинство из проголосовавших против - республиканцы. The Hill отмечает, что в провале голосования сыграло роль и влияние Трампа.

Тем не менее, в пятницу, 9 февраля, Сенат проголосовал за продолжение дебатов по запросу Белого дома о выделении средств для помощи Украине и Израилю. Законопроект предусматривает выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также на другие гуманитарные нужды. Среди них более $60 млрд выделены для Киева и свыше $14 млрд - для Израиля. Однако многие республиканцы разочарованы, поскольку в этом проекте, в отличие от предыдущей версии, не содержится пунктов о борьбе против нелегальной миграции через южную границу США.

Накануне Трамп также напомнил, что во время своего президентства он настаивал на увеличение странами НАТО расходов на оборону. Трамп заявлял, что в разговоре с президентом одной из крупной страны альянса, от лица США он отказался защитить ее при нападении, поскольку данное государство не тратит на оборону достаточно средств.

В свою очередь агентство Bloomberg напоминает, что большинство стран альянса не выполнили принятую в 2014 году задачу нарастить до 2% от ВВП расходы на оборону.

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