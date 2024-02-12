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Военное обозрение

Военная разведка Украины подтверждает появление у российских военных спутниковых терминалов Starlink

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Источник изображения: topwar.ru

Украинская военная разведка подтвердила наличие у российской армии терминалов спутниковой связи Starlink на линии боевого соприкосновения. Об этом заявил официальный представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

ГУР МО Украины подтверждает появление у российских военных терминалов Starlink. По словам Юсова, пока это не носит массового характера, но количество зафиксированных случае растет и в ближайшем будущем может принять массовый характер. При этом он не стал вдаваться в подробности, где и и когда зафиксирована работа терминалов компании SpaceX Илона Маска.

Да, зафиксированы случаи использования российскими оккупантами этих устройств. Это начинает набирать системный характер

- заявил Юсов.

Между тем, на украинских ресурсах во всю матерят Илона Маска, называя его "предателем", сдавшим Украину. Складывается такое ощущение, что Маск должен поставлять терминалы исключительно на Украину, причем бесплатно, а все остальные страны отключить. Украинские военные, в свою очередь заявляют, что в ближайшие месяцы у них могут возникнуть проблемы из-за появления терминалов у российской армии.

Российские ресурсы подтверждают появление терминалов Starlink на фронте, они имеются у добровольческих формирований, самостоятельно закупающих их за рубежом. Работают они только на территории новых регинов, которые ранее входили в состав Украины, в остальной части России нет.

Дело в том, что в 20-километровой зоне на передовой невозможно различить то, какой стороне принадлежит терминал. Это позволяет российским военным на передовой линии фронта также использовать терминалы Starlink. Поэтому либо работают все, либо не работает никто

- пишет ТГ-канал Два майора.

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Страны
Россия
Украина
Компании
SpaceX
РЖД
Персоны
Илон Маск
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