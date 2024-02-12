Военная разведка Украины подтверждает появление у российских военных спутниковых терминалов Starlink

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Украинская военная разведка подтвердила наличие у российской армии терминалов спутниковой связи Starlink на линии боевого соприкосновения. Об этом заявил официальный представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.
ГУР МО Украины подтверждает появление у российских военных терминалов Starlink. По словам Юсова, пока это не носит массового характера, но количество зафиксированных случае растет и в ближайшем будущем может принять массовый характер. При этом он не стал вдаваться в подробности, где и и когда зафиксирована работа терминалов компании SpaceX Илона Маска.
- заявил Юсов.
Между тем, на украинских ресурсах во всю матерят Илона Маска, называя его "предателем", сдавшим Украину. Складывается такое ощущение, что Маск должен поставлять терминалы исключительно на Украину, причем бесплатно, а все остальные страны отключить. Украинские военные, в свою очередь заявляют, что в ближайшие месяцы у них могут возникнуть проблемы из-за появления терминалов у российской армии.
Российские ресурсы подтверждают появление терминалов Starlink на фронте, они имеются у добровольческих формирований, самостоятельно закупающих их за рубежом. Работают они только на территории новых регинов, которые ранее входили в состав Украины, в остальной части России нет.
- пишет ТГ-канал Два майора.