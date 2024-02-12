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В запросе норвежского правительства к парламенту этой скандинавской страны фигурирует сумма 3,45 миллиарда местных крон (почти 326 миллионов долларов). Если законодатели одобрят правительственное предложение, Норвегия может отправить на Украину дополнительно десять пусковых установок ЗРК NASAMS, а также четыре пункта управления огнем к ним.

Об этом сообщили в пресс-службе норвежского оборонного ведомства.

Системы ПВО, о которых идет речь, выпускает компания Kongsberg Defence & Aerospace (KDA). Такую продукцию она уже поставляла ранее на Украине, причем часть поставки уже успешно утилизировали российские военные. И теперь официальный Осло решил предоставить еще такую же технику на сотни миллионов долларов.

Инвестиции составляют 3,45 миллиарда норвежских крон

- говорится в сообщении министерства обороны Норвегии.

Часть из них заменит уничтоженные ВС России системы.

Это будет идти в дополнение к восполнению оборудования, пожертвованного Украине

- поясняют в Минобороны Норвегии.

Похоже, норвежские власти, в отличие от американских, пока не собираются прекращать «инвестировать» средства в заведомо безнадежное дело бесконечно долго.

Ранее МИД России направил западным странам ноту протеста по поводу поставок вооружений для украинской армии. Глава ведомства Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, содержащие оружие, технику или боеприпасы для ВСУ, являются законной целью для российских военных.