Источник: Сроки спуска на воду третьего серийного фрегата проекта 22350 «Адмирал Исаков» перенесены

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"Северная верфь" перенесла спуск на воду третьего серийного фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Исаков" по независящим от предприятия причинам. Об этом сообщили сразу два источника в российском ОПК.

Анонсированный на первую половину 2024 года спуск на воду третьего серийного фрегата "Адмирал Исаков" переносится на вторую. Ориентировочно, произойдет это в третьем квартале этого года. Причина переноса не называется, но она не связана с самой "Северной верфью", постройка корабля идет в графике. Возможно, что подвели смежники, возможно, что-то решают с вооружением. Напомним, что "Адмирал Исаков", так же как и "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов" получил универсальный корабельный стрельбовый комплекс 3С14 на 16 ракет, способный применять "Калибр", "Оникс" или "Циркон".

Спуск на воду "Адмирала Исакова" ожидается в третьем квартале этого года. Некоторый перенос с этим событием не связан с заводом

- приводит ТАСС слова источника.

Ранее глава предприятия Игорь Орлов заявлял, что корабль практически готов, он находится на заключительных этапах стапельной сборки, спуск на воду для достройки произойдет в первой половине 2024 года.

Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Исаков" был заложен на "Северной верфи" 14 ноября 2013 года, в июле 2017 года началось формирование корпуса путем стыковки блоков. В сентябре 2021 года фрегат получил российскую силовую установку, на корабль установили турбины и редуктора дизель-газотурбинного агрегата ДГТА М55Р.

Корабли проекта 22350 имеют водоизмещение 5 тысяч тонн при длине 135 м и ширине 16 м. Фрегат способен пройти 4500 миль, при этом развивая скорость до 29 узлов. Автономность плавания составляет 30 суток. Экипаж - от 170 человек. На вооружении фрегата находятся: 130-мм артиллерийская установка А-192, зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут"; пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр", противолодочный комплекс "Пакет", противолодочный вертолет Ка-27.