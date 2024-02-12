Новый российский бронеавтомобиль «Титан» вышел на заключительный этап госиспытаний

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Российский бронеавтомобиль "Титан", разработанный специалистами "Ремдизеля" специально для российской армии, находится на заключительных этапах госиспытаний. Об этом сообщил генеральный директор АО "Ремдизель" Александр Захаров.

На сегодняшний день компания завершает государственные испытания сразу нескольких версий бронеавтомобиля "Титан", скоро машины отправятся в войска. Машину испытывали в различных условиях, в том числе и в зоне СВО.

Базовое шасси семейства бронемашин "Титан" на финише государственных испытаний в разных модификациях и уже испытано на практике

- приводит ТАСС слова Захарова.

Бронеавтомобили "Титан" являются развитием семейства бронемашин "Тайфун", также разработанных и выпускаемых "Ремдизелем". В отличие от базовой машины, "Титан" является полностью импортозамещенным и выпускается только с отечественными комплектующими. Особенностью броневика является наличие небольшой грузовой платформы, где можно разместить дополнительное вооружение, боеприпасы, даже миномет с комплектом мин.

Поскольку "Титан" - это развитие "Тайфуна", то характеристики у машин отличаются не сильно: колесная форма 4Х4, снаряженная масса - 13580 килограммов, полная масса - 15 000 килограммов, грузоподъемность - 1420 килограммов, максимальная скорость - 100 километров в час. На выставке "Армия-2023" "Титан" демонстрировался с боевым модулем "Спица", оснащенным 30-мм автоматической пушкой, 7,62-мм пулеметом ПКТМ и двумя ПТРК "Конкурс".