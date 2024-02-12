Североатлантический альянс еще играет мускулами, но уже давно болен (Aydinlik Gazetesi, Турция)

Aydınlık: НАТО столкнулась с серьезными проблемами в военном отношении

Запад с помощью пропаганды об угрозах со стороны России пытается сплотить НАТО и показать ее силу, пишет Aydınlık. Для этого альянс проводит крупнейшие учения со времен холодной войны, однако сам сталкивается с серьезными проблемами в военном отношении.

НАТО "активно" готовится к "войне с Россией". Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) заявил, что прямой конфликт может начаться через пять-восемь лет, отметив, что Берлин не готов к нему. Немецкая газета "Bild" даже опубликовала "секретные документы", пропагандируя идею о том, что грядет нападение России. НАТО в этом в контексте объявила о проведении учений "Steadfast Defender 2024". В маневрах задействованы 90 тысяч военнослужащих, более тысячи единиц наземной военной техники, включая 133 танка, 80 самолетов и 50 боевых кораблей. Запад (НАТО), будучи не в состоянии достичь успеха на Украине, несмотря на помощь Киеву в размере свыше 200 миллиардов долларов, пытается "показать себя сильным" через антироссийские настроения. Так в каком же положении оказалась НАТО перед тем, как анонсировать эти учения?

"Наш авианосец не полностью оснащен"

Названный в честь королевы авианосец HMS Queen Elizabeth, гордость британцев, не сможет участвовать в учениях. Флагман королевского флота был отозван из-за технических проблем. По словам бывшего командующего флотом, адмирала, лорда Алана Уэста (Alan West), корабль по меньшей мере два месяца простоит в доках, потребуется снять все вооружения и слить топливо. Место Queen Elizabeth в учениях займет HMSPrince of Wales того же класса. Известно, что этот корабль тоже столкнулся с аналогичной проблемой в 2022 году и подлежал ремонту. Уэст в статье для DailyMail предупреждает: "Мы недостаточно тратим на оборону, у нас слишком мало кораблей, авианосцы не полностью оснащены, и это действительно повод для беспокойства, проблема, которую необходимо решить".

Недостаточное финансирование

Некоторое время назад внимание британской общественности привлекло сообщение The Telegraph о том, что эсминец HMS Diamond, отправленный в Красное море для борьбы с йеменскими хуситами, не может обстреливать цели "Ансар Ала" на земле. Эсминцы "типа 45", к которым относится HMS Diamond, строили для защиты группы кораблей от атак с воздуха. Проект предполагал размещение в носовой части системы вертикального пуска "Mark 41" для ударов крылатыми ракетами по целям на суше. Однако из-за недостаточного финансирования британский флот даже не закупил это оборудование.

Нехватка персонала

Также дает о себе знать кадровый дефицит. Как обратила внимание The Telegraph, для того чтобы обеспечить персоналом фрегаты типа 26, понадобилось списать два боевых корабля. Отправленные в отставку HMS Argyll и HMS Westminster будут утилизированы, если их не купят союзники. Тем не менее второй из упомянутых кораблей недавно был отремонтирован на сумму около 100 миллионов фунтов стерлингов. Газета со ссылкой на министерство обороны сообщает, что военно-морские силы имеют худший послужной список по приему новобранцев. Нехватка персонала повышает давление на тех, кто остается в строю, и создает порочный круг. В армии количество желающих уйти в отставку намного больше, чем тех, кто готов занять их место.

Германия не достигла своих целей

В Германии, еще одной из крупных армий НАТО, также существуют проблемы. Канцлер Германии Олаф Шольц дал ряд обещаний относительно усиления армии. Утверждалось, что 4,8 тысячи немецких военнослужащих будут переброшены на восточный фланг НАТО в Литве, где в 2025 году начнут подготовку, а в 2027 году будут готовы к войне. К тому же на оборонные расходы планировалось тратить 2% ВВП. Но обещания не были выполнены. Шольц в своем выступлении после начала Россией специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года обязался выделить дополнительно 100 миллиардов евро для немецкой армии. Однако уполномоченный парламента по делам вооруженных сил Германии Ева Хёгль (Eva Högl) отметила, что этой суммы "будет недостаточно для того, чтобы компенсировать всю нехватку" и это лишь третья часть от того, что необходимо.

Спор об обязательной воинской службе

В связи с увеличением увольнений в немецкой армии на фоне украинского конфликта министр обороны Борис Писториус призвал к переговорам о возвращении обязательной воинской службы, которая была отменена в 2011 году. Помощь Киеву нанесла тяжелый удар по немецкой армии. В ноябре прошлого года заместитель председателя фракции блока ХДС/ХСС в бундестаге Йохан Вадефуль (Johan Wadeful) в интервью информагентству DPA заявил, что в случае войны снарядов немецкой армии хватит на несколько дней.

Недобор в 41 тысячу военнослужащих

В США тоже налицо серьезные проблемы. Как пишет Bloomberg, амбициозные планы по пятикратному увеличению выпуска артиллерийских боеприпасов вызывают большие сомнения в силу отсутствия необходимых мощностей. Например, в США есть только один завод, способный производить дымный порох, который нужен для наиболее широко используемых Украиной артиллерийских снарядов. США также испытывают нехватку личного состава. Сенатор Марко Рубио (Marco Rubio) в статье для The National Interest 25 января 2024 года отметил, что США в прошлом году не достигли своей цели по набору военных на 41 тысячу человек. В Вашингтоне также усиливаются призывы о возвращении к всеобщей воинской обязанности, от которой отказались после войны во Вьетнаме.